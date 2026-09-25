Voto para senador: entenda a regra dos dois votos e não erre na urna

As eleições deste ano trazem uma particularidade importante na hora de escolher os representantes para o Senado: o eleitor precisará digitar dois votos na urna eletrônica. A regra é simples, mas exige atenção para não cometer erros que possam anular uma das escolhas. É fundamental que os dois candidatos selecionados sejam diferentes.

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Essa dinâmica acontece porque, a cada quatro anos, o Senado Federal renova parte de suas 81 cadeiras. Nas eleições anteriores, por exemplo, um terço foi trocado (um senador por estado). Já neste ano, a renovação é maior: os outros dois terços serão eleitos, totalizando 54 vagas em disputa em todo o país. Como o mandato de um senador é de oito anos, essa alternância garante a continuidade dos trabalhos legislativos.

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Como funciona a votação para senador

O sistema de eleição para o Senado é majoritário, o que significa que os dois candidatos mais votados em cada estado garantem as vagas, sem a necessidade de um segundo turno. Por essa razão, o voto é nominal, ou seja, diretamente no candidato, e não na legenda partidária.

Na urna, será preciso digitar o número de três algarismos correspondente ao primeiro candidato escolhido e confirmar. Em seguida, a tela solicitará o voto para a segunda vaga, e o eleitor deverá inserir o número de um candidato diferente. Se o mesmo número for digitado duas vezes, o segundo voto será anulado.

A atenção também deve ser redobrada para a quantidade de dígitos. O número de um candidato ao Senado possui três algarismos. Se o eleitor digitar apenas dois, que correspondem ao partido, o voto não será validado para um candidato específico, e a urna alertará sobre o erro antes da confirmação final.

Voto é restrito ao seu estado

Outro ponto crucial é que a votação para senador é estadual. Cada eleitor só pode escolher entre os candidatos que concorrem pelo estado onde possui seu domicílio eleitoral. Por exemplo, um eleitor de Minas Gerais só pode votar em candidatos que disputam as vagas mineiras no Senado.

Caso o número de um candidato de outra unidade da Federação seja digitado na urna, o voto não será computado. O sistema da urna eletrônica está programado para reconhecer apenas os candidatos registrados em cada estado, garantindo que o processo eleitoral ocorra de maneira correta.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.