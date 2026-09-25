Voto branco x nulo: entenda a diferença e o impacto na eleição

Com a proximidade das eleições, marcadas para 4 de outubro, uma dúvida comum ressurge entre os eleitores: qual a diferença real entre o voto branco e o nulo? Ambos representem uma forma de não escolher nenhum candidato, na prática, eles são tratados da mesma forma pela Justiça Eleitoral e não influenciam o resultado final da votação.

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Tanto os votos brancos quanto os nulos são desconsiderados na contagem que define os vencedores. Isso significa que eles não são direcionados para nenhum candidato, nem para o que está na frente nas pesquisas, nem para o partido com mais votos. Na prática, eles são simplesmente descartados do cálculo eleitoral.

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O voto em branco é a opção para o eleitor que não tem preferência por nenhum dos candidatos. Para registrar essa escolha na urna eletrônica, basta apertar a tecla “branco” e, em seguida, “confirma”. É uma manifestação de isenção em relação às opções disponíveis.

Já o voto nulo é considerado uma escolha de protesto ou anulação intencional. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato que não existe e depois apertar a tecla “confirma”. A urna informará que o número é inválido, mas permitirá a confirmação do voto.

O que são votos válidos?

A legislação eleitoral brasileira, incluindo a Constituição Federal, determina que o resultado de uma eleição é baseado no princípio da maioria absoluta de votos válidos. Mas o que isso quer dizer? Votos válidos são apenas aqueles dados diretamente a um candidato (voto nominal) ou a uma legenda partidária (voto de legenda).

Dessa forma, os votos brancos e os nulos ficam de fora dessa conta. Eles são registrados nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não possuem qualquer efeito prático na definição de quem será eleito. O vencedor é aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, excluindo-se brancos e nulos.

Essa regra também derruba um mito popular: o de que uma eleição pode ser anulada se mais da metade dos votos forem nulos. Isso não é verdade. Mesmo que a maioria dos eleitores decida anular o voto, a eleição continua válida, e o vencedor será decidido entre os candidatos que receberam os votos válidos, não importa quantos sejam.

Para se manter sempre informado e tirar outras dúvidas sobre o processo eleitoral, é recomendado consultar as fontes oficiais, como o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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