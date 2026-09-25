Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Posso votar em um candidato de outro estado nas eleições? Entenda a regra

A escolha depende do cargo: saiba para quais posições o voto é nacional e para quais ele se restringe apenas ao seu estado de domicílio eleitoral

Publicidade
Carregando...
MR
Maria Reis*
MR
Maria Reis*
Repórter
25/09/2026 11:34

compartilhe

×
Posso votar em um candidato de outro estado nas eleições? Entenda a regra
O momento da confirmação do voto na urna eletrônica, essencial para a escolha dos candidatos nas eleições de 2026. crédito: Pixabay/Reprodução

Com a aproximação das eleições gerais de 2026, marcadas para outubro, uma dúvida comum entre muitos eleitores volta à tona: é possível votar em um candidato que não é do seu estado? A resposta é direta e depende do cargo em disputa. Nestas eleições, são escolhidos presidente, governadores, senadores e deputados, com regras distintas para pleitos de abrangência nacional e estadual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para a Presidência da República, a escolha é livre em todo o território nacional. Já para os postos de governador, senador (em 2026, cada estado elegerá um representante), deputado federal e deputado estadual, o voto fica restrito aos candidatos que concorrem pelo estado onde o eleitor possui seu domicílio eleitoral.

Leia Mais

Entenda a regra na prática

A eleição para presidente é a única em que o Brasil funciona como um distrito único. Isso significa que um eleitor de qualquer parte do país pode escolher qualquer um dos candidatos que disputam a vaga no Palácio do Planalto, sem nenhuma restrição geográfica.

Para os demais cargos, o princípio é o da representação estadual. Seu título de eleitor está vinculado a um estado específico, e é essa inscrição que define em quais candidatos você pode votar.

Dessa forma, senadores e deputados federais levam as pautas de seus estados para o Congresso Nacional, em Brasília. O mesmo raciocínio se aplica aos governadores e deputados estaduais, que atuam diretamente no âmbito de seus territórios.

Para ilustrar, um eleitor que vota em Belo Horizonte pode escolher um candidato a deputado federal de Uberlândia ou de qualquer outra cidade mineira. O fator determinante é que o candidato esteja concorrendo por Minas Gerais.

Contudo, esse mesmo eleitor não pode votar em um candidato a governador, senador ou deputado que esteja disputando a eleição por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro. O sistema da urna eletrônica simplesmente não apresentará esses nomes como opções de voto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

candidatos eleicoes eleicoes-2026 urna-eletronica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay