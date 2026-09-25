Eleições: saiba como consultar seu local de votação de forma rápida
Descubra o passo a passo para usar o aplicativo e-Título ou o site do TSE e encontre sua seção eleitoral sem sair de casa: veja como é fácil
compartilhe
Com a proximidade das eleições, que acontecerão em 4 de outubro, uma das principais dúvidas dos eleitores é sobre o local de votação. Saber com antecedência onde votar é fundamental para evitar imprevistos e garantir a participação no processo democrático, que ocorre das 8h às 17h (horário de Brasília).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Multa por não votar: saiba o valor e como pagar
- Eleições 2026: o guia definitivo com as datas que você não pode perder
- Quantos votos elegem um deputado estadual? Entenda o sistema proporcional
As duas maneiras mais fáceis de encontrar sua seção eleitoral são pelo aplicativo e-Título e pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta aos locais de votação está disponível desde 1º de setembro em ambas as plataformas, permitindo que você confirme o endereço exato, incluindo a zona e a seção, sem precisar sair de casa.
Leia Mais
-
Voto em trânsito: TSE permite cancelamento até 20 de agosto; entenda as regras
-
O que acontece se você pedir voto em trânsito e não comparecer
-
Como usar o aplicativo e-Título para regularizar sua situação no TRE
Como consultar seu local de votação
Pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones (Android e iOS nas lojas Google Play e App Store), basta acessar a opção “Onde Votar” no menu inferior. A plataforma mostra o endereço completo e ainda oferece a praticidade de traçar uma rota até o local utilizando seu aplicativo de GPS preferido.
Outra alternativa é o Autoatendimento Eleitoral – Título Net, disponível no portal do TSE. A ferramenta online permite a consulta não apenas do local de votação, mas também de dados sobre zonas eleitorais, cartórios e centrais de atendimento em todo o país.
Entenda a estrutura da Justiça Eleitoral
Para compreender melhor as informações do seu título, é útil conhecer alguns termos. A Justiça Eleitoral é organizada em unidades, como os Tribunais Regionais Eleitorais, que coordenam as eleições em cada estado. Abaixo deles estão as zonas eleitorais, que são divisões geográficas para organizar o processo de votação.
Cada eleitor pertence a uma zona eleitoral, que pode abranger um ou mais bairros e, em alguns casos, até vários municípios. Dentro das zonas, funcionam os cartórios eleitorais, responsáveis pelos serviços administrativos e judiciais, e as centrais ou postos de atendimento, que facilitam o acesso dos cidadãos a serviços como alistamento e transferência de título.
Leia Mais
E para quem vai votar em outra cidade?
Eleitores que estarão fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação podem recorrer à votação em trânsito. Como 2026 é ano de eleições gerais, esse procedimento está disponível e permite uma transferência temporária da seção eleitoral para outra cidade.
A votação em trânsito ocorre apenas em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Consulte seu local de votação com antecedência para evitar contratempos e garantir seu direito ao voto!
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.