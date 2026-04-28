Como usar o aplicativo e-Título para regularizar sua situação no TRE

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O prazo final para regularizar o título de eleitor para as Eleições 2026, que elegerão presidente, governadores, senadores e deputados, encerra-se no dia 6 de maio. Com o fechamento do cadastro eleitoral previsto para o dia seguinte, 7 de maio, e as filas nos cartórios aumentando, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece o aplicativo e-Título, uma ferramenta gratuita para consultar a situação cadastral e resolver pendências diretamente pelo celular.

Disponível para smartphones com sistema Android e iOS, o aplicativo funciona como a versão digital do título de eleitor. Para começar a usar, basta baixar a ferramenta nas lojas oficiais, como Google Play ou App Store, e preencher os dados pessoais solicitados: nome completo, data de nascimento, número do CPF e nome da mãe e do pai. Para maior segurança, o aplicativo agora conta com validação facial, que cruza as informações com a base de dados da Justiça Eleitoral para liberar o acesso.

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Com o cadastro concluído, o eleitor tem acesso a uma série de serviços que antes exigiriam um deslocamento até um posto de atendimento. Adotada por mais de 43 milhões de brasileiros, a plataforma foi desenhada para ser intuitiva e conta com recursos de acessibilidade, como opções para pessoas com deficiência visual e daltonismo, facilitando o uso por qualquer cidadão com um smartphone.

Principais serviços disponíveis no e-Título

O aplicativo centraliza as funcionalidades mais importantes para manter a situação eleitoral em dia. Além de servir como documento de identificação com foto no dia da votação, a ferramenta oferece outros recursos essenciais.

Consulta de débitos: o usuário pode verificar se possui multas pendentes por não ter votado ou justificado a ausência em eleições anteriores. O pagamento da guia de multa (GRU) pode ser feito pelo próprio app via Pix, boleto bancário ou cartão de crédito diretamente no site do TSE.

Emissão de certidões: é possível gerar documentos importantes, como a certidão de Quitação Eleitoral , necessária para tomar posse em cargos públicos, obter passaporte ou realizar matrícula em universidades públicas. A certidão de crimes eleitorais também está disponível.

Local de votação: o aplicativo informa o endereço exato da zona e seção eleitoral onde o eleitor vota, incluindo um mapa para facilitar a localização.

Justificativa eleitoral: no dia da eleição, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral pode usar o sistema de geolocalização do app para justificar a ausência de forma rápida e sem burocracia.

Manter o título de eleitor regularizado é fundamental não apenas para exercer o direito ao voto, mas também para evitar restrições na vida civil. Sem a quitação eleitoral, o cidadão fica impedido de obter empréstimos em bancos públicos, renovar passaporte e participar de concursos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.