Eleições 2026: como consultar sua situação eleitoral online pelo TSE

Com as eleições gerais de 2026 se aproximando, muitos eleitores já buscam garantir que sua situação com a Justiça Eleitoral está em dia. Saber se o título está ativo ou se há alguma pendência é fundamental para exercer o direito ao voto. O processo de consulta é simples, rápido e pode ser feito inteiramente pela internet, através do Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou pelo aplicativo e-Título.

A verificação online evita surpresas desagradáveis no dia da votação, como descobrir que o título foi cancelado ou que o local de votação mudou. Manter o cadastro regularizado também é importante para evitar restrições na vida civil, como a impossibilidade de obter passaporte, assumir cargos públicos ou fazer matrículas em instituições de ensino.

Passo a passo para a consulta online

Verificar a situação do seu título de eleitor leva apenas alguns minutos. O sistema da Justiça Eleitoral unifica as informações de todo o país, facilitando o acesso para qualquer cidadão. Siga as etapas abaixo para realizar a consulta:

Acesse a página de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE (www.tse.jus.br). Na página, clique na opção “Consultar Situação Eleitoral”. Você será direcionado para um formulário. Preencha os campos com seus dados pessoais, utilizando o número do seu CPF, título de eleitor ou nome completo. Após preencher as informações, clique em “Consultar”.

O sistema exibirá imediatamente um relatório completo. Nele, constarão seus dados pessoais, a situação cadastral (regular, cancelada ou suspensa) e, caso esteja tudo certo, o endereço do seu local de votação, com zona e seção eleitoral.

Entenda o resultado da sua consulta

Após a consulta, você encontrará um dos seguintes status. É importante entender o que cada um significa:

Regular: significa que você está com todas as obrigações eleitorais em dia e apto a votar nas próximas eleições. Anote seu local de votação, pois ele pode ter mudado desde o último pleito.

Cancelado: indica que há uma pendência grave. O cancelamento ocorre, na maioria das vezes, quando o eleitor deixa de votar e de justificar a ausência por três eleições consecutivas. Com o título cancelado, não é possível votar e o acesso ao aplicativo e-Título fica bloqueado.

Como resolver pendências no título de eleitor

Caso seu título esteja cancelado, a regularização também pode ser iniciada pela internet. O primeiro passo é verificar se existem multas por ausência nas votações. No próprio site do TSE, na área de Autoatendimento Eleitoral, é possível consultar e quitar débitos eleitorais, gerando um boleto para pagamento.

Após a quitação de eventuais multas, o eleitor pode solicitar a regularização por meio do sistema Título Net. Será necessário preencher um formulário e anexar documentos digitalizados, como comprovante de residência e documento de identidade com foto. Fique atento: o serviço é gratuito. O prazo final para regularizar a situação e poder votar em 2026 é 6 de maio de 2026.

