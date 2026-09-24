Eleitor sem título ou com pendências: o que fazer a 10 dias da eleição

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A 10 dias do primeiro turno das eleições, que ocorre em 4 de outubro, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre como proceder caso estejam sem o título de eleitor ou com pendências cadastrais. O prazo para regularizar a situação pela internet terminou em 6 de maio, mas ainda é possível participar da votação seguindo as orientações da Justiça Eleitoral.

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Posso votar sem o título de eleitor?

Sim, é possível votar sem o título de eleitor. O documento mais importante no dia da votação é uma identificação oficial com foto. O título serve principalmente para informar o número da sua inscrição, a zona e a seção eleitoral, informações que podem ser consultadas previamente.

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Para votar, basta apresentar um dos seguintes documentos à mesa receptora de votos:

Carteira de identidade (RG)

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Passaporte

Carteira de trabalho

Certificado de reservista

Identidade funcional emitida por órgão de classe

Como saber se meu título está regular?

A regularidade do título de eleitor é uma condição obrigatória para votar. A consulta da situação cadastral pode ser feita de forma rápida no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada estado.

Para verificar sua situação, basta acessar a seção de "serviços ao eleitor" e informar dados como nome completo, data de nascimento e nome da mãe, ou simplesmente o número do CPF. O sistema informará se o título está regular, suspenso ou cancelado.

O que acontece se o título de eleitor foi cancelado?

O eleitor com o título cancelado não pode votar. A causa mais comum para o cancelamento é a ausência não justificada em três eleições consecutivas. Como o prazo para regularização já se encerrou, quem está nesta situação só poderá resolver a pendência após o ciclo eleitoral de 2026, quando o cadastro eleitoral for reaberto em 3 de novembro, ficando impedido de votar neste ano.

Como consultar meu local de votação?

Saber onde votar com antecedência evita transtornos no dia da eleição. A consulta do local de votação também está disponível no site do TSE. O eleitor pode usar seu nome completo ou CPF para descobrir o endereço da zona e o número da seção eleitoral onde sua urna estará localizada.

O que é o e-Título e como funciona?

O e-Título é a versão digital do título de eleitor, disponível em um aplicativo para smartphones. Ele reúne todas as informações do eleitor, como local de votação e situação cadastral, sendo uma ferramenta útil para todos os eleitores. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para sistemas Android e iOS.

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Para eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, o e-Título aparece com uma foto e substitui a necessidade de apresentar um documento físico de identificação no momento da votação. Para quem não tem a biometria coletada, o aplicativo serve como uma consulta rápida para o local de votação, mas ainda será preciso apresentar um documento oficial com foto para votar.