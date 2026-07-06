Título de eleitor: veja como consultar sua situação e ficar em dia

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Com as eleições de 2026 marcadas para 4 de outubro, muitos brasileiros buscam consultar a regularidade de seu título de eleitor. Embora o prazo para alistamento e regularização para votar neste ano já tenha se encerrado, manter a situação cadastral em dia continua sendo fundamental para o exercício da cidadania e para evitar impedimentos na vida civil. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece uma ferramenta de consulta online, gratuita e rápida, que permite a qualquer cidadão verificar seu status em poucos minutos.

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O procedimento é simples e pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular. A verificação informa se o documento está regular, cancelado ou suspenso, além de indicar o local de votação. Estar com o cadastro eleitoral regularizado é pré-requisito não apenas para votar, mas também para exercer outros atos da vida civil, como obter passaporte, inscrever-se em concursos públicos e realizar matrículas em instituições de ensino.

Como consultar a situação do título de eleitor?

A consulta da situação eleitoral é um serviço digital disponibilizado no portal do TSE. Para realizar a verificação, o eleitor pode usar seu nome completo, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o próprio número do título de eleitor. O sistema é intuitivo e foi projetado para ser acessível a todos os cidadãos.

Passo a passo para verificar seu título de eleitor

Para confirmar sua situação cadastral, siga estas etapas simples. O processo completo não leva mais do que alguns minutos e fornece todas as informações necessárias sobre seu cadastro na Justiça Eleitoral.

Acesse o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Procure pela seção "Serviços ao Eleitor" e clique na opção "Situação eleitoral". Preencha o formulário com seu nome completo e data de nascimento ou com o número do seu CPF ou título de eleitor. Marque a caixa de verificação "Não sou um robô" e clique em "Consultar".

O que significa cada situação do título?

Após a consulta, o sistema exibirá o status do seu cadastro. A situação "regular" indica que não há qualquer pendência e o eleitor está apto a votar. Caso o título apareça como "cancelado", significa que o cidadão deixou de votar ou justificar a ausência por três turnos consecutivos. Já a situação "suspensa" ocorre quando os direitos políticos estão suspensos, como em casos de condenação criminal definitiva.

Meu título de eleitor está cancelado, o que fazer?

Se a consulta indicar que seu título está cancelado, é preciso regularizar a situação. O eleitor pode procurar um cartório eleitoral ou utilizar o serviço Título Net, disponível no site do TSE, para solicitar a regularização, que geralmente envolve o pagamento de uma multa por cada turno de votação ausente e não justificado.

Para as eleições de 2026, o prazo de cadastramento eleitoral encerrou em 6 de maio. Quem perdeu o prazo pode regularizar o título para eleições futuras, lembrando que o cadastro sempre fecha aproximadamente 150 dias antes de cada eleição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.