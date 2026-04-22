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Corre que dá tempo: regularize seu título de eleitor até 6 de maio e evite problemas nas eleições de 2026

O calendário da Justiça Eleitoral entrou em fase decisiva para quem pretende participar das Eleições de 2026. O prazo para regularização do título de eleitor vai até 6 de maio. Saiba os detalhes!

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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
22/04/2026 10:01

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Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de vota....o em primeiro turno das elei....es no Brasil. O brasileiro escolher.. candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. ..Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. ..Foto: Geraldo Magela/Ag..ncia Senado
Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de vota....o em primeiro turno das elei....es no Brasil. O brasileiro escolher.. candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. ..Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. ..Foto: Geraldo Magela/Ag..ncia Senado crédito: Geraldo Magela

O calendário da Justiça Eleitoral entrou em fase decisiva para quem pretende participar das Eleições de 2026. Afinal, o prazo final para regularizar o Título de Eleitor, tirar o primeiro documento, pedir transferência de domicílio eleitoral ou atualizar dados cadastrais termina em 6 de maio de 2026. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, conforme regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e nenhum novo atendimento desse tipo será realizado até o fim do processo eleitoral.

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O fechamento do cadastro a 150 dias do pleito atende à Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Para 2026, o primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, o que leva o limite para regularização exatamente para 6 de maio. A partir daí, a Justiça Eleitoral passa a usar a base consolidada de eleitoras e eleitores para definir locais de votação, preparar urnas eletrônicas e organizar toda a logística. Ou seja, quem perder esse prazo, em regra, não conseguirá votar nem resolver pendências relacionadas ao título até o término das eleições.

O prazo final para regularizar o Título de Eleitor, tirar o primeiro documento, pedir transferência de domicílio eleitoral ou atualizar dados cadastrais termina em 6 de maio de 2026 – Senado Federal

Quem deve regularizar o Título de Eleitor até 6 de maio de 2026?

Segundo o TSE, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros a partir dos 18 anos. Assim, isso significa que quem completar 18 anos até a data da eleição precisa estar com o título em situação regular. Por sua vez, o voto é facultativo para pessoas analfabetas, cidadãos com mais de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

Nem todas as pessoas que residem no Brasil podem se alistar. Afinal, a legislação proíbe o alistamento de estrangeiros e de cidadãos que estejam em serviço militar obrigatório. Já quem está com o título cancelado, suspenso ou com dados desatualizados deve aproveitar o prazo até 6 de maio para resolver a situação. Também entram nesse grupo pessoas que mudaram de cidade e precisam transferir o domicílio eleitoral para votar mais perto de casa nas Eleições de 2026.

Prazo final de regularização do Título de Eleitor: o que muda após 6 de maio?

A principal palavra de ordem da Justiça Eleitoral em 2026 é prazo. Até 6 de maio, o sistema de atendimento está aberto para: emissão do primeiro Título de Eleitor, transferência de domicílio, atualização de dados pessoais, inclusão de nome social, correção de local de votação por acessibilidade e quitação de pendências como multas por ausência em eleições anteriores. Dessa forma, passada essa data, o cadastro eleitoral será fechado e não será mais possível realizar esses procedimentos.

Na prática, o fechamento do cadastro significa que a Justiça Eleitoral congela a lista de eleitoras e eleitores aptos a votar em 2026. A partir de 7 de maio, ficam suspensas: emissão de novos títulos, transferências de cidade ou estado, revisões de dados e regularizações de inscrição cancelada para fins de participação no pleito. Por isso, o cidadão que tentar atendimento para essas demandas será orientado a aguardar a reabertura do cadastro, que costuma ocorrer após o fim do ciclo eleitoral.

Quais as consequências de ter o Título de Eleitor irregular?

Estar com o Título de Eleitor irregular não impacta apenas a possibilidade de votar em 4 de outubro. Segundo a legislação eleitoral e normas administrativas, a pessoa com inscrição cancelada ou em situação irregular pode enfrentar diversos obstáculos no dia a dia. Em muitos casos, o sistema da Justiça Eleitoral é integrado a outros cadastros públicos, o que gera efeitos em documentos e serviços essenciais.

  • Restrições no CPF: pendências eleitorais podem levar à impossibilidade de regularizar o CPF em alguns atendimentos, o que afeta operações bancárias e fiscais.
  • Passaporte: a quitação eleitoral costuma ser exigida para emissão ou renovação de passaporte, salvo exceções específicas previstas em normas internas.
  • Concursos públicos: editais frequentemente pedem comprovante de quitação eleitoral na posse do cargo, o que inclui certidão emitida pela Justiça Eleitoral ou situação regular do título.
  • Matrícula em instituição pública de ensino: universidades e institutos federais podem exigir a certidão eleitoral atualizada no ato da matrícula.
  • Contratos com o poder público: para assumir certos cargos, funções públicas ou contratos com órgãos governamentais, a regularidade eleitoral costuma ser documento obrigatório.

Além desses pontos, quem não resolve pendências dentro do prazo pode ter o título cancelado, permanecendo fora da lista de eleitoras e eleitores habilitados nas Eleições de 2026. Em algumas situações, a regularização posterior exige pagamento de multa, apresentação de documentos adicionais e novo processamento do cadastro, o que prolonga ainda mais o problema.

Como regularizar o Título de Eleitor pela internet agora?

Para facilitar o atendimento antes de 6 de maio, a Justiça Eleitoral mantém canais digitais em funcionamento nacional. O principal deles é o Portal de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Nessa plataforma, a pessoa pode iniciar a emissão do primeiro título, pedir transferência, corrigir dados e encaminhar solicitações de regularização sem sair de casa.

  1. Acessar o site do TSE ou do TRE do estado e entrar no Autoatendimento Eleitoral.
  2. Informar dados pessoais básicos, como CPF, nome completo e data de nascimento.
  3. Anexar documentos digitalizados ou fotografados, como documento oficial de identidade, comprovante de residência e, quando necessário, comprovante de quitação militar para pessoas do sexo masculino.
  4. Preencher o formulário eletrônico, indicando se deseja emitir o primeiro título, transferir o domicílio ou apenas atualizar informações.
  5. Acompanhar o andamento do pedido pelo próprio portal ou por e-mail, verificando se há exigência de complementação de dados.

Porém, vale ressaltar que a biometria precisa ser coletada presencialmente. Outro recurso é o aplicativo e-Título, disponível para celulares. Além de funcionar como versão digital do título, o app permite consultar a situação eleitoral, emitir certidões de quitação e de crimes eleitorais e acessar informações sobre o local de votação. Em caso de irregularidade, a ferramenta direciona para os canais oficiais de atendimento, ajudando a agilizar a regularização dentro do prazo legal.

Segundo o TSE, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros a partir dos 18 anos – José Cruz/Agência Brasil

Por que agir antes do prazo final para o Título de Eleitor?

A experiência da Justiça Eleitoral em anos anteriores mostra que a procura por atendimento cresce de forma intensa nos últimos dias antes do fechamento do cadastro. Isso pode gerar filas presenciais nos cartórios, instabilidade momentânea nos sistemas e demora na análise dos pedidos. Por esse motivo, o TSE tem reforçado campanhas de orientação para que a população antecipe a regularização do Título de Eleitor.

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Para quem ainda não iniciou o processo, a recomendação é reunir os documentos básicos e acessar o Autoatendimento Eleitoral ou o e-Título o quanto antes. Agir com antecedência reduz a chance de imprevistos, evita pendências que podem atrapalhar o exercício do voto em 4 de outubro e ajuda a manter em dia outros serviços que dependem da quitação eleitoral. Com o cadastro regular até 6 de maio de 2026, o eleitorado chega às urnas com menos obstáculos e com a situação documental resolvida perante a Justiça Eleitoral.

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