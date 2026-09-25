Eleições 2026: o guia definitivo com as datas que você não pode perder

As eleições gerais deste ano já têm data marcada e um cronograma definido pela Justiça Eleitoral. Milhões de brasileiros irão às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno da votação acontecerá em 4 de outubro, um domingo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para os cargos de presidente e governador, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos, um segundo turno será realizado em 25 de outubro. Conhecer todas as datas é fundamental para se organizar, justificar ausências e acompanhar cada etapa do processo democrático sem imprevistos.

Leia Mais

Na véspera da votação

O calendário eleitoral se intensifica nos dias que antecedem a ida às urnas. No dia 3 de outubro, um sábado, ocorre a cerimônia de verificação do sistema de gerenciamento da totalização, que garante a segurança dos resultados.

Nesse mesmo período, entre 3 e 5 de outubro, fica proibido o transporte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) em todo o território nacional. A medida visa aumentar a segurança durante o pleito.

Os dias de votação

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, o primeiro domingo do mês. A votação começa às 8h e se encerra às 17h, seguindo o horário oficial de Brasília em todo o país. Se houver necessidade, o segundo turno ocorrerá no último domingo do mês, em 25 de outubro, no mesmo horário.

Prazos após as eleições

Com o fim da votação, o calendário continua com datas importantes. Em 3 de novembro, o cadastro eleitoral é reaberto, permitindo novos alistamentos e transferências de título. Quem não votou no primeiro turno tem até 3 de dezembro para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A diplomação dos candidatos eleitos, cerimônia que oficializa o resultado, deve ocorrer até 18 de dezembro. Já a posse do presidente e do vice-presidente da República acontece em 5 de janeiro de 2027, enquanto governadores e seus vices assumem os cargos em 6 de janeiro. O prazo final para justificar a ausência no segundo turno é 24 de dezembro de 2026.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.