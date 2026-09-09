Deputado estadual e federal: qual é a função de cada um no dia a dia

A confusão entre as atribuições de deputados federais e estaduais é comum, mas a resposta está bem definida pela Constituição Federal de 1988. Os dois cargos são essenciais para a democracia, porém atuam em esferas completamente diferentes: um com os olhos no país e o outro, na sua realidade local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Basicamente, o deputado federal representa o povo na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ele é eleito para legislar sobre temas de interesse nacional, que valem para todos os brasileiros.

Qual é a missão do deputado federal?

A principal função do deputado federal é criar, alterar ou revogar leis que se aplicam a todo o território nacional. Isso inclui áreas como direito penal, leis trabalhistas (CLT), previdência social e impostos federais, como o Imposto de Renda.

Além disso, cabe aos 513 deputados federais discutir e aprovar o Orçamento da União, o plano de gastos do governo federal para o ano seguinte. Eles também têm o poder de fiscalizar as ações do presidente da República e seus ministros.

Pense no deputado federal como um legislador macro. Uma decisão sobre a tabela do Imposto de Renda ou as regras de aposentadoria pelo INSS, por exemplo, afeta diretamente o bolso de um cidadão no Acre e no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo.

E o deputado estadual, onde ele atua?

Já o deputado estadual, também chamado de deputado distrital no Distrito Federal, trabalha na Assembleia Legislativa do seu estado. Sua atuação é focada nos interesses e nas necessidades da população daquela unidade da federação específica.

Ele cria e vota leis estaduais, que tratam de assuntos como o funcionamento das polícias Civil e Militar, o sistema de transporte intermunicipal e a criação de escolas estaduais. É ele quem define as alíquotas de impostos estaduais, como o ICMS (sobre mercadorias e serviços) e o IPVA (sobre veículos).

Na prática, como a decisão de cada um chega no meu dia a dia?

A diferença fica clara com exemplos concretos. Uma grande reforma da Previdência, que altera as regras para a aposentadoria pelo INSS, é uma pauta discutida e votada pelos deputados federais, com impacto em todos os brasileiros.

Por outro lado, o valor que você paga no IPVA do seu carro ou a alíquota do ICMS sobre um produto que você compra no supermercado são definidos pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do seu estado, valendo apenas para aquela região.

A fiscalização do trabalho dos parlamentares é um direito do cidadão. Você pode acompanhar as votações, projetos e a frequência dos deputados federais pelo portal da Câmara dos Deputados. Já o trabalho dos deputados estaduais pode ser visto nos sites das Assembleias Legislativas de cada estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A regra é clara: se o assunto vale para o Brasil inteiro, a responsabilidade é do deputado federal; se a mudança afeta apenas o seu estado, a caneta está na mão do deputado estadual.