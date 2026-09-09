Nikolas Ferreira erra data ao prever Bolsonaro em posse de Flávio

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente em uma eventual posse de seu filho, Flávio Bolsonaro (PL). A declaração ocorreu durante uma motociata em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

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Nikolas e Flávio participaram do evento que passou pelo local onde Adélio Bispo esfaqueou o então candidato à presidência. No local, prestaram homenagens a Jair Bolsonaro.

O ex filiado ao PSOL, aqui neste local, tentou matar o Jair Messias Bolsonaro com uma facada. Não tenho dúvida que um povo, mesmo depois de tudo isso, mesmo tendo um presidente agora preso injustamente, sem redes sociais, sem poder se comunicar, sem poder ver o seu filho, em primeiro de janeiro vai subir a rampa junto com Flávio Bolsonaro, disse Nikolas.

A previsão do deputado, no entanto, contém um erro na data. A partir de 2027, o presidente da República assumirá o cargo em 5 de janeiro, e não mais no dia 1º. As posses dos governadores estão marcadas para o dia 6 do mesmo mês.

Jair Bolsonaro foi condenado a uma pena superior a 27 anos em regime fechado. O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar por motivos de saúde, o que, em tese, o impediria de participar da cerimônia.

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Esta é a segunda visita de Flávio Bolsonaro a Minas Gerais durante a campanha eleitoral. Na primeira, uma agenda em Juiz de Fora foi cancelada devido ao mau tempo, e ele visitou apenas Belo Horizonte para o lançamento da campanha de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas.