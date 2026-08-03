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Meu INSS: como usar o simulador de aposentadoria atualizado em 2026

A ferramenta online do governo ajuda no planejamento, mas é preciso ter atenção; veja o passo a passo para usar e como conferir se os dados estão corretos

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
03/08/2026 13:03

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Planejar a aposentadoria é uma etapa fundamental na vida de qualquer trabalhador. Para auxiliar nesse processo, o simulador de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), disponível no portal Meu INSS, foi atualizado em 2026 com as novas regras de transição da Reforma da Previdência. A ferramenta permite que o contribuinte verifique quanto tempo falta para se aposentar e estime o valor do benefício com base nas informações já registradas no sistema do governo.

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Com as regras se tornando mais rígidas em 2026, a ferramenta é uma aliada ainda mais importante para o planejamento previdenciário, mas requer atenção. Como o cálculo é automático, eventuais erros ou omissões no seu histórico de contribuições podem levar a um resultado impreciso, gerando falsas expectativas. Por isso, é essencial não apenas usar o simulador, mas também conferir se todos os dados estão corretos.

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O que é o simulador de aposentadoria do INSS?

O simulador de aposentadoria é um serviço online e gratuito que calcula as diferentes possibilidades de benefícios. Recentemente, a ferramenta passou por uma migração tecnológica para garantir mais estabilidade e segurança. Ela cruza os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) com as regras vigentes para projetar o tempo de contribuição e o valor estimado da aposentadoria, considerando um teto de R$ 8.475,55 para os benefícios em 2026.

Como usar o simulador do Meu INSS passo a passo

Acessar a ferramenta é simples e pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS. O processo é rápido e exige que o usuário tenha uma conta Gov.br, o sistema de login único do governo federal. Veja como fazer:

  1. Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br.

  2. Na tela inicial, procure pela opção “Simular Aposentadoria” e clique nela.

  3. O sistema exibirá suas informações pessoais e todos os seus vínculos de trabalho e contribuições registrados no CNIS.

  4. Após a análise, a plataforma mostrará quanto tempo de contribuição você possui e se já atende aos requisitos. Caso queira testar cenários futuros ou incluir vínculos que não estão na lista, clique no ícone de lápis ao lado das informações, altere o que desejar e clique em 'Recalcular'.

Mudanças nas regras de aposentadoria em 2026

O simulador já considera as regras de transição da Reforma da Previdência que foram atualizadas para 2026. É importante conhecê-las para entender o resultado apresentado pela ferramenta. As principais mudanças são:

  • Regra da idade mínima progressiva: Em 2026, a idade mínima para se aposentar nesta modalidade é de 59 anos e 6 meses para mulheres e 64 anos e 6 meses para homens, com tempo de contribuição mínimo de 30 e 35 anos, respectivamente.

  • Regra de pontos: A soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de, no mínimo, 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens.

Por que os dados do simulador podem estar errados?

A principal fonte de erros no simulador é o extrato do CNIS, que pode estar incompleto. Se o sistema não tiver todos os seus registros de trabalho e contribuições, o cálculo do tempo e do valor do benefício será prejudicado. Os problemas mais comuns incluem:

  • Vínculos de trabalho antigos que não foram devidamente registrados pelo empregador.

  • Períodos de contribuição como autônomo ou facultativo não computados.

  • Salários de contribuição informados com valor inferior ao real.

  • Atividades especiais (insalubres ou perigosas) que não foram averbadas.

Como corrigir informações no CNIS

Caso identifique alguma inconsistência no seu extrato, é possível solicitar a atualização diretamente pelo Meu INSS. Para isso, vá na opção “Atualizar Cadastro e/ou Benefício” e siga as instruções para enviar os documentos comprobatórios, como a carteira de trabalho, contracheques, carnês de contribuição ou outros registros que validem o período ou o valor a ser corrigido. Manter o CNIS atualizado é a garantia de um cálculo correto para sua aposentadoria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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