Meu INSS: como usar o simulador de aposentadoria atualizado em 2026

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Planejar a aposentadoria é uma etapa fundamental na vida de qualquer trabalhador. Para auxiliar nesse processo, o simulador de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), disponível no portal Meu INSS, foi atualizado em 2026 com as novas regras de transição da Reforma da Previdência. A ferramenta permite que o contribuinte verifique quanto tempo falta para se aposentar e estime o valor do benefício com base nas informações já registradas no sistema do governo.

Com as regras se tornando mais rígidas em 2026, a ferramenta é uma aliada ainda mais importante para o planejamento previdenciário, mas requer atenção. Como o cálculo é automático, eventuais erros ou omissões no seu histórico de contribuições podem levar a um resultado impreciso, gerando falsas expectativas. Por isso, é essencial não apenas usar o simulador, mas também conferir se todos os dados estão corretos.

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O que é o simulador de aposentadoria do INSS?

O simulador de aposentadoria é um serviço online e gratuito que calcula as diferentes possibilidades de benefícios. Recentemente, a ferramenta passou por uma migração tecnológica para garantir mais estabilidade e segurança. Ela cruza os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) com as regras vigentes para projetar o tempo de contribuição e o valor estimado da aposentadoria, considerando um teto de R$ 8.475,55 para os benefícios em 2026.

Como usar o simulador do Meu INSS passo a passo

Acessar a ferramenta é simples e pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS. O processo é rápido e exige que o usuário tenha uma conta Gov.br, o sistema de login único do governo federal. Veja como fazer:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br. Na tela inicial, procure pela opção “Simular Aposentadoria” e clique nela. O sistema exibirá suas informações pessoais e todos os seus vínculos de trabalho e contribuições registrados no CNIS. Após a análise, a plataforma mostrará quanto tempo de contribuição você possui e se já atende aos requisitos. Caso queira testar cenários futuros ou incluir vínculos que não estão na lista, clique no ícone de lápis ao lado das informações, altere o que desejar e clique em 'Recalcular'.

Mudanças nas regras de aposentadoria em 2026

O simulador já considera as regras de transição da Reforma da Previdência que foram atualizadas para 2026. É importante conhecê-las para entender o resultado apresentado pela ferramenta. As principais mudanças são:

Regra da idade mínima progressiva: Em 2026, a idade mínima para se aposentar nesta modalidade é de 59 anos e 6 meses para mulheres e 64 anos e 6 meses para homens, com tempo de contribuição mínimo de 30 e 35 anos, respectivamente.

Regra de pontos: A soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de, no mínimo, 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens.

Por que os dados do simulador podem estar errados?

A principal fonte de erros no simulador é o extrato do CNIS, que pode estar incompleto. Se o sistema não tiver todos os seus registros de trabalho e contribuições, o cálculo do tempo e do valor do benefício será prejudicado. Os problemas mais comuns incluem:

Vínculos de trabalho antigos que não foram devidamente registrados pelo empregador.

Períodos de contribuição como autônomo ou facultativo não computados.

Salários de contribuição informados com valor inferior ao real.

Atividades especiais (insalubres ou perigosas) que não foram averbadas.

Como corrigir informações no CNIS

Caso identifique alguma inconsistência no seu extrato, é possível solicitar a atualização diretamente pelo Meu INSS. Para isso, vá na opção “Atualizar Cadastro e/ou Benefício” e siga as instruções para enviar os documentos comprobatórios, como a carteira de trabalho, contracheques, carnês de contribuição ou outros registros que validem o período ou o valor a ser corrigido. Manter o CNIS atualizado é a garantia de um cálculo correto para sua aposentadoria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.