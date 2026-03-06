Meu INSS: 5 serviços que você pode resolver online sem sair de casa

A plataforma Meu INSS é disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para quem busca resolver suas pendências sem enfrentar filas. Acessível por site ou aplicativo, a ferramenta centraliza diversos serviços essenciais que podem ser concluídos diretamente do computador ou celular, otimizando o tempo e garantindo autonomia ao usuário.

O sistema foi criado para simplificar o acesso a informações previdenciárias e agilizar processos que antes exigiam deslocamento a uma agência, e para utilizá-lo, é necessário ter uma conta Gov.br, que pode ser criada com o CPF e dados pessoais. Alguns serviços mais sensíveis podem exigir um nível de segurança maior (prata ou ouro) na conta Gov.br, o que demanda validações de identidade adicionais.

Confira como a plataforma pode facilitar sua vida:

1. Extrato de Contribuição (CNIS)

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) funciona como um extrato completo da sua vida profissional, em que constam todos os vínculos de trabalho e as contribuições feitas ao INSS ao longo dos anos. Pelo Meu INSS, é possível baixar o documento completo para conferir se todas as informações estão corretas, o que é fundamental para o planejamento da aposentadoria.

2. Agendar ou remarcar perícia médica

Quem precisa solicitar um benefício por incapacidade, como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), pode fazer o requerimento e agendar a perícia médica pelo portal. O sistema permite escolher a agência, a data e o horário mais convenientes, além de possibilitar o reagendamento, caso necessário, sem precisar de uma ligação telefônica.

3. Solicitar aposentadoria

O pedido de aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, pode ser iniciado através da plataforma, que guia o usuário no preenchimento dos dados e no envio dos documentos digitalizados de forma totalmente digital. É uma forma mais prática de dar entrada no benefício, e todo o andamento do processo pode ser acompanhado diretamente pelo aplicativo.

4. Consultar extrato de pagamento de benefício

Aposentados e pensionistas podem acessar o extrato detalhado de seus pagamentos mensais, através de uma consulta simples, que ajuda a manter o controle financeiro. O documento informa o valor bruto e líquido do benefício, a data de recebimento e possíveis descontos, como empréstimos consignados ou imposto de renda.

5. Simular aposentadoria

Uma das ferramentas mais úteis para quem ainda está na ativa é o simulador de aposentadoria, que calcula quanto tempo falta para você atingir os requisitos para se aposentar em diferentes modalidades, com base nas informações registradas no CNIS. A simulação também oferece uma estimativa do valor do benefício, auxiliando no planejamento previdenciário.

