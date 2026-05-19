Como planejar sua aposentadoria pelo INSS em 2026: um guia completo

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Planejar a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 2026 exige atenção desde já. Com as regras de transição da Reforma da Previdência de 2019 ainda em vigor, entender qual caminho é mais vantajoso se torna fundamental para garantir o melhor benefício possível. O primeiro passo é não deixar a organização para a última hora.

As regras mudam anualmente, tornando o cálculo mais complexo. Em 2026, os requisitos de idade e tempo de contribuição estarão mais elevados do que os atuais. Por isso, conhecer o cenário e o seu histórico de contribuições é o ponto de partida para um planejamento eficaz e sem surpresas desagradáveis.

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Principais regras de transição para ficar de olho

Para quem já contribuía antes da reforma de 2019, existem diferentes caminhos para se aposentar. As regras de transição foram criadas para suavizar a mudança e, em 2026, as mais comuns serão a de pontos e a de idade mínima progressiva, embora existam outras modalidades, como as de pedágio de 50% e 100%.

Na regra por pontos, é preciso somar a idade ao tempo de contribuição. Para 2026, a meta será de 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens. Já na regra da idade mínima progressiva, além do tempo de contribuição exigido (30 anos para mulheres e 35 para homens), é necessário atingir uma idade que também sobe anualmente. Em 2026, essa idade será de 59 anos e 6 meses para mulheres e 64 anos e 6 meses para homens.

Como organizar seu planejamento para 2026

Um bom planejamento evita atrasos na concessão do benefício e ajuda a identificar a regra mais favorável para o seu caso. Siga estes passos práticos:

Verifique seu extrato CNIS: o Cadastro Nacional de Informações Sociais é o seu histórico de trabalho. Acesse o portal "Meu INSS" para conferir se todos os seus vínculos e contribuições estão registrados corretamente. Qualquer erro ou período ausente pode atrasar ou diminuir o valor da sua aposentadoria.

Utilize o simulador do INSS : a ferramenta oficial, disponível no "Meu INSS", ajuda a ter uma projeção de quando você poderá se aposentar por cada uma das regras. Ela calcula o tempo de contribuição já registrado e mostra as datas prováveis para a solicitação do benefício.

Entenda o cálculo do benefício: o valor da aposentadoria é calculado com base na média de todos os seus salários de contribuição desde julho de 1994. Sobre essa média, aplica-se um percentual que varia conforme o tempo contribuído. Compreender essa conta ajuda a avaliar se vale a pena contribuir por mais tempo.

Avalie contribuições futuras: se você ainda está longe de 2026, pode avaliar se aumentar o valor da sua contribuição ou mesmo trabalhar por mais alguns anos impactaria positivamente o benefício. Em alguns casos, poucos meses a mais podem garantir o enquadramento em uma regra mais vantajosa.

Importante: as regras previdenciárias são complexas e cada caso possui particularidades. Em situações específicas ou para um planejamento mais aprofundado, a consulta com um advogado especialista em direito previdenciário é recomendada para garantir a melhor decisão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.