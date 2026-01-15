Meu INSS: como calcular sua aposentadoria pelo aplicativo

Planejar o futuro financeiro ficou mais fácil para os trabalhadores brasileiros. A plataforma “Meu INSS” permite simular a aposentadoria diretamente pelo site, descobrindo quanto tempo falta para se aposentar e qual seria o valor estimado. A ferramenta, gratuita e oficial do governo, utiliza os dados já registrados no sistema da Previdência Social.

O simulador é um recurso útil para quem deseja ter mais clareza sobre seus direitos. Ele permite que o usuário visualize diferentes cenários de aposentadoria, como por idade ou por tempo de contribuição, incluindo as regras de transição estabelecidas pela última reforma da Previdência.

Como calcular a aposentadoria na plataforma

Utilizar a ferramenta de simulação é um processo simples e intuitivo. O acesso pode ser feito pelo aplicativo “Meu INSS”, disponível para celulares Android e iOS, ou pelo site. O primeiro passo é fazer o login com a conta Gov.br. Se você ainda não possui uma, pode criá-la gratuitamente na própria plataforma.

Após entrar, siga estes passos:

Na tela inicial, procure pela opção “Simular Aposentadoria”. Ela geralmente está entre os serviços mais procurados. Ao clicar, o sistema carregará automaticamente todas as suas informações de contribuição que constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). A tela seguinte exibirá o resultado da simulação. Você verá quanto tempo de contribuição já possui e quais modalidades de aposentadoria estão disponíveis para o seu perfil. O sistema também informará quanto tempo falta para atingir os requisitos de cada uma das opções, facilitando o planejamento a longo prazo.

Atenção aos seus dados

É fundamental lembrar que o cálculo é uma simulação baseada nos dados que o INSS possui sobre você. Por isso, ao visualizar o resultado, aproveite para conferir se todos os seus vínculos de trabalho e períodos de contribuição estão corretamente listados. Essa verificação pode ser feita na própria plataforma, na opção “Extrato de Contribuição (CNIS)”.

Caso encontre alguma inconsistência, como um emprego antigo que não aparece na lista, é importante solicitar a correção ao INSS. Manter o cadastro atualizado evita problemas na hora de solicitar o benefício de fato. A ferramenta, portanto, não serve apenas para planejar, mas também para auditar suas informações previdenciárias.

