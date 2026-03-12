Como usar o aplicativo Meu INSS para simular sua aposentadoria agora

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com as regras de transição da aposentadoria em constante atualização, muitos trabalhadores se perguntam quanto tempo falta para garantir o benefício. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma ferramenta online e gratuita que permite simular o tempo de contribuição e verificar as modalidades de aposentadoria disponíveis para cada perfil.

O simulador está disponível no portal ou aplicativo Meu INSS e pode ser acessado por qualquer pessoa com uma conta Gov.br. A plataforma utiliza as informações que já constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o extrato oficial de todas as suas contribuições previdenciárias. O resultado é gerado instantaneamente, mostrando o que falta para se aposentar em cada regra existente.

Passo a passo para simular sua aposentadoria

O processo para consultar sua situação é simples e leva poucos minutos. Siga as etapas abaixo para realizar a simulação diretamente do seu celular ou computador.

Acesse o Meu INSS: baixe o aplicativo, disponível para Android e iOS, ou acesse o site oficial. A interface de ambos é bastante parecida. Faça o login: clique em “Entrar com gov.br” e insira seu CPF e senha. A conta Gov.br é o login único para todos os serviços do governo federal. Se ainda não tiver uma, o próprio sistema orientará sua criação. Encontre o serviço: na tela inicial, procure pela opção “Simular Aposentadoria”. Caso não a encontre de imediato, use a barra de busca e digite o nome do serviço para localizá-lo. Confira seus dados: o sistema exibirá seus dados pessoais e um resumo do seu tempo de contribuição já registrado. Role a página para baixo para ver os detalhes da simulação. Analise os resultados: a ferramenta mostrará quanto tempo de contribuição você já possui e o que falta para se aposentar em cada uma das regras disponíveis, como aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.

É fundamental verificar se todos os seus vínculos de trabalho e períodos de contribuição estão corretamente listados no CNIS, pois a simulação se baseia nesses registros. Caso identifique alguma informação incorreta ou ausente, é possível solicitar a correção diretamente pelo Meu INSS, no serviço “Atualizar Cadastro e/ou Benefício”. Manter os dados corretos garante que o cálculo da sua futura aposentadoria seja preciso.

