Como usar o aplicativo Meu INSS para simular sua aposentadoria agora

A ferramenta oficial do governo permite checar quanto tempo falta para se aposentar; veja o guia completo para acessar e usar o simulador online

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
12/03/2026 11:14


Pelo aplicativo Meu INSS, simular a aposentadoria via celular ou computador é prático e rápido crédito: iStock

Com as regras de transição da aposentadoria em constante atualização, muitos trabalhadores se perguntam quanto tempo falta para garantir o benefício. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma ferramenta online e gratuita que permite simular o tempo de contribuição e verificar as modalidades de aposentadoria disponíveis para cada perfil.

O simulador está disponível no portal ou aplicativo Meu INSS e pode ser acessado por qualquer pessoa com uma conta Gov.br. A plataforma utiliza as informações que já constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o extrato oficial de todas as suas contribuições previdenciárias. O resultado é gerado instantaneamente, mostrando o que falta para se aposentar em cada regra existente.

Passo a passo para simular sua aposentadoria

O processo para consultar sua situação é simples e leva poucos minutos. Siga as etapas abaixo para realizar a simulação diretamente do seu celular ou computador.

  1. Acesse o Meu INSS: baixe o aplicativo, disponível para Android e iOS, ou acesse o site oficial. A interface de ambos é bastante parecida.

  2. Faça o login: clique em “Entrar com gov.br” e insira seu CPF e senha. A conta Gov.br é o login único para todos os serviços do governo federal. Se ainda não tiver uma, o próprio sistema orientará sua criação.

  3. Encontre o serviço: na tela inicial, procure pela opção “Simular Aposentadoria”. Caso não a encontre de imediato, use a barra de busca e digite o nome do serviço para localizá-lo.

  4. Confira seus dados: o sistema exibirá seus dados pessoais e um resumo do seu tempo de contribuição já registrado. Role a página para baixo para ver os detalhes da simulação.

  5. Analise os resultados: a ferramenta mostrará quanto tempo de contribuição você já possui e o que falta para se aposentar em cada uma das regras disponíveis, como aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.

É fundamental verificar se todos os seus vínculos de trabalho e períodos de contribuição estão corretamente listados no CNIS, pois a simulação se baseia nesses registros. Caso identifique alguma informação incorreta ou ausente, é possível solicitar a correção diretamente pelo Meu INSS, no serviço “Atualizar Cadastro e/ou Benefício”. Manter os dados corretos garante que o cálculo da sua futura aposentadoria seja preciso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

