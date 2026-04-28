Como planejar sua aposentadoria com as novas regras do INSS para 2026

As regras para se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam cada vez mais rígidas, exigindo mais tempo de contribuição e idade mínima maior dos trabalhadores. Essas mudanças fazem parte das regras de transição da Reforma da Previdência de 2019 e impactam o planejamento de muitos brasileiros que se aproximam do fim da vida profissional.

Para quem busca o benefício, entender as novas exigências facilita a organização das finanças e a garantia de um futuro tranquilo. O aumento progressivo nos critérios continua; em 2026, as condições serão ainda mais desafiadoras para quem entrou no mercado de trabalho antes da reforma, mas não havia completado os requisitos para se aposentar.

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Principais alterações para 2026

Para este ano, os principais pontos de atenção envolvem o sistema de pontos e a idade mínima progressiva. A escolha da regra mais vantajosa depende do histórico de contribuição de cada pessoa.

As condições atualizadas para aquele ano serão:

Idade mínima progressiva: a idade para mulheres sobe para 59 anos e meio, mantendo a exigência de 30 anos de contribuição. Para homens, a idade mínima alcança 64 anos e meio, com a necessidade de 35 anos de contribuição.

Sistema de pontos: a soma da idade com o tempo de contribuição precisará ser de 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens. Essa pontuação também aumenta anualmente.

Como se planejar para não depender apenas do INSS

Contar apenas com o benefício do INSS, que possui um teto de pagamento, pode não ser suficiente para manter o padrão de vida desejado na aposentadoria. Por isso, a criação de uma reserva complementar é uma boa estratégia.

O primeiro passo é fazer uma planilha que organize sua vida financeira. Anote todas as receitas, despesas fixas e variáveis para entender para onde o dinheiro está indo, pois por meio dessa visão fica mais fácil identificar onde é possível cortar gastos e redirecionar recursos para investimentos.

Depois, estabeleça metas para a aposentadoria, como o valor mensal que você considera ideal para viver com conforto no futuro. Essa meta ajudará a calcular quanto é preciso poupar e investir todos os meses para atingir o objetivo. Use calculadoras de juros compostos disponíveis online para facilitar essa projeção.

Apesar de não ser uma realidade para todos os brasileiros, se possível, com as metas traçadas, comece a investir regularmente. Existem diversas opções no mercado, desde a previdência privada até investimentos mais diretos, como o Tesouro Direto. Uma estratégia comum é diversificar os investimentos para equilibrar segurança e rentabilidade ao longo do tempo. Para quem está começando, o mais importante é criar o hábito de poupar e aplicar, mesmo que seja com pouco dinheiro.

Para verificar sua situação junto à Previdência Social, utilize o simulador de aposentadoria disponível no portal ou aplicativo Meu INSS, que calcula quanto tempo falta para se aposentar com base nas diferentes regras de transição. Manter o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atualizado também evita surpresas no momento de solicitar o benefício.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata