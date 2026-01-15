Guia do Meu INSS: 7 funções úteis que talvez você não conheça no app

O aplicativo Meu INSS é a porta de entrada para dezenas de serviços da Previdência Social, mas muitos segurados ainda o utilizam apenas para a função mais básica: consultar o extrato de pagamento do benefício. A plataforma, que requer login com a conta Gov.br, oferece um leque de funcionalidades que podem economizar tempo e evitar deslocamentos a uma agência física, especialmente em períodos de alta procura.

A ferramenta digital, disponível para celulares Android e iOS, além do acesso via navegador, concentra mais de 90 serviços e informações cruciais para trabalhadores e aposentados. Conhecer suas principais funções permite resolver pendências e planejar o futuro com mais autonomia. Abaixo, listamos sete recursos úteis que talvez você não conheça.

Leia Mais

Simular aposentadoria: uma das ferramentas mais importantes para o planejamento previdenciário. Com base nos seus dados registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o sistema calcula, considerando as regras vigentes, quanto tempo falta para você se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, além de estimar um valor aproximado para o benefício. Solicitar Certidão de Tempo de Contribuição (CTC): este documento é essencial para servidores públicos que desejam levar o tempo de contribuição do INSS para o regime próprio de previdência de seu órgão. O pedido pode ser iniciado e acompanhado diretamente pelo aplicativo, agilizando um processo que antes era bastante burocrático. Atualizar dados de contato: manter seu endereço, telefone e e-mail em dia é fundamental para receber comunicados importantes do INSS e evitar problemas com seu benefício. A alteração pode ser feita em poucos minutos na seção "Meus Dados", garantindo que a comunicação oficial chegue até você. Pedir pensão por morte ou auxílio-reclusão: dependentes de segurados falecidos ou reclusos podem dar entrada no pedido de benefícios diretamente pela plataforma. O sistema guia o usuário no preenchimento das informações e permite o envio online dos documentos necessários, como certidão de óbito e documentos de identificação. Consultar extrato de empréstimo consignado: aposentados e pensionistas podem verificar o histórico de seus empréstimos consignados, consultar as margens disponíveis e conferir quais instituições financeiras estão atreladas ao seu benefício. A função ajuda a controlar as finanças e a identificar possíveis fraudes. Agendar perícia médica: seja para solicitar um benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou para prorrogar um já existente, o agendamento da perícia pode ser feito pelo Meu INSS. O aplicativo permite escolher a agência, a data e o horário mais convenientes, de acordo com a disponibilidade. Encontrar uma agência: se precisar de atendimento presencial, a função "Localizar Agência" usa o CEP ou a localização do seu celular para mostrar as unidades do INSS mais próximas. A ferramenta informa o endereço completo e o horário de funcionamento de cada posto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.