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62 ou 65 anos? Calculadora mostra o tempo que resta para sua aposentadora

Ferramentas online ajudam a estimar a data e o valor do benefício do INSS com base nas regras atuais; veja como usar e planejar seu futuro

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
23/04/2026 16:53 - atualizado em 23/04/2026 16:53

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62 ou 65 anos? Calculadora mostra o tempo que resta para sua aposentadora
Muitos buscam informações e auxílio para planejar a aposentadoria e utilizar o simulador do INSS. crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Saber exatamente quanto tempo falta para se aposentar é uma dúvida comum, especialmente quando surgem debates sobre mudanças na Previdência. Para trazer mais clareza, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece um simulador online que calcula a data provável do benefício com base nas regras vigentes.

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A ferramenta é gratuita e acessível a qualquer cidadão com registro de contribuições. Ela utiliza os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne todo o histórico de trabalho do contribuinte, permitindo que cada pessoa visualize quanto tempo falta para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição.

O simulador cruza as informações do trabalhador com as diferentes regras de aposentadoria, incluindo as de transição estabelecidas pela última reforma da Previdência. A ferramenta apresenta até sete tipos de cálculos diferentes, mostrando em qual modalidade o benefício pode ser alcançado primeiro. Vale lembrar que, pela regra geral, a idade mínima para se aposentar em 2026 é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, além do tempo mínimo de contribuição.

Como usar o simulador do INSS

O processo para consultar a sua situação é simples e pode ser feito pelo computador ou celular. A plataforma central para o serviço é o portal Meu INSS. Funciona assim:

  1. Acesse o site ou o aplicativo “Meu INSS”.

  2. Faça o login com sua conta Gov.br, a mesma usada para outros serviços do governo federal.

  3. Na tela inicial, procure pela opção “Simular Aposentadoria”.

  4. O sistema exibirá seu tempo total de contribuição já registrado e quanto falta para cada modalidade de aposentadoria disponível para o seu caso.

O resultado é apenas uma simulação, e não uma garantia do benefício. Além disso, o simulador não reconhece automaticamente situações específicas, como períodos de trabalho em atividades especiais (insalubres ou perigosas), que podem garantir uma aposentadoria antecipada.

Se o trabalhador encontrar alguma inconsistência, como um vínculo de emprego que não foi registrado, é possível solicitar a correção dos dados diretamente na plataforma.

Por que a simulação é importante?

Utilizar o simulador ajuda a identificar pendências no seu histórico de contribuição com antecedência. Corrigir esses erros antes de solicitar a aposentadoria é uma forma de evitar atrasos na concessão do benefício.

Além disso, ter uma estimativa clara da data permite um planejamento mais eficaz. Com a simulação em mãos, o contribuinte pode tomar decisões sobre continuar trabalhando, buscar novas formas de contribuição ou organizar as finanças pessoais para a nova fase da vida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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