Eleições 2026: em quantos candidatos temos que votar?
Prepare-se para o dia 4 de outubro: você terá que escolher presidente, governador, deputados e dois senadores; confira a sequência na urna
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As eleições de 2026 acontecem no dia 4 de outubro, e mais de 155 milhões de eleitores são esperados para escolher os próximos representantes do país. A votação será em um domingo, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
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Com tantos cargos em disputa, cada eleitor precisará registrar seis votos na urna eletrônica, presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Um eventual segundo turno para presidente e governadores está marcado para 25 de outubro, caso nenhum candidato atinja a maioria dos votos válidos na primeira etapa.
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Para não se confundir com a sequência e garantir que seu voto seja computado corretamente, é fundamental conhecer a ordem definida pela Justiça Eleitoral.
Veja a ordem correta para votar
Ao chegar à sua seção eleitoral, você seguirá uma ordem específica para registrar cada um dos seis votos. A renovação de dois terços do Senado Federal é o que explica a necessidade de votar duas vezes para o cargo de senador. Confira a sequência:
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Deputado estadual ou distrital
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Senador (primeira vaga)
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Senador (segunda vaga)
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Governador
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Presidente da República
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria