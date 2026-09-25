Eleições 2026: em quantos candidatos temos que votar?

As eleições de 2026 acontecem no dia 4 de outubro, e mais de 155 milhões de eleitores são esperados para escolher os próximos representantes do país. A votação será em um domingo, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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Com tantos cargos em disputa, cada eleitor precisará registrar seis votos na urna eletrônica, presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Um eventual segundo turno para presidente e governadores está marcado para 25 de outubro, caso nenhum candidato atinja a maioria dos votos válidos na primeira etapa.

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Para não se confundir com a sequência e garantir que seu voto seja computado corretamente, é fundamental conhecer a ordem definida pela Justiça Eleitoral.

Veja a ordem correta para votar

Ao chegar à sua seção eleitoral, você seguirá uma ordem específica para registrar cada um dos seis votos. A renovação de dois terços do Senado Federal é o que explica a necessidade de votar duas vezes para o cargo de senador. Confira a sequência:

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria