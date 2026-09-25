Amor x política: divergência na urna afeta relacionamentos no Brasil
Pesquisa revela que 67% já votaram diferente do parceiro; especialista explica como a política virou um filtro na hora de escolher um novo amor
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A pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo (4/10), a política volta a ocupar o centro das discussões em relacionamentos. Uma pesquisa da Hibou Pesquisas e Insights revela que 67% dos brasileiros já votaram em um candidato diferente do parceiro.
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O levantamento, realizado com 1.449 eleitores entre 1º e 4 de setembro, também aponta que 85% defendem que o voto deve continuar sendo uma decisão individual, mesmo com divergências no casal.
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Para Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo do MeuPatrocínio, os números indicam que os brasileiros aceitam melhor a diferença política em um relacionamento estabelecido do que ao escolher uma nova pessoa. Ele explica que descobrir uma oposição de ideias após anos juntos é diferente de perceber isso em minutos em um perfil.
Segundo Bittencourt, quando assuntos importantes são evitados no início, o romance não se sustenta. "Por isso, a geração Z prefere relacionamentos hipergâmicos, onde há transparência desde o início. Nada é tabu", afirma.
Política virou critério de compatibilidade
Uma pesquisa do Datafolha de julho de 2026, mostra que 60% das pessoas em um relacionamento estável afirmam que a opinião do parceiro não teria nenhuma influência em seu voto para presidente.
O especialista ressalta que as divergências se tornam mais difíceis quando atingem valores essenciais. "Discordar sobre política econômica é uma coisa. A discussão muda quando uma posição política toca diretamente em algo que a pessoa considera parte da própria identidade ou dos seus direitos."
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Para quem está solteiro, Bittencourt aconselha clareza desde o início se a posição política for um fator importante. "O que não faz sentido é transformar o primeiro encontro em um debate presidencial", diz. Ele conclui que o desafio para os casais é entender se a discordância é sobre um candidato ou sobre valores fundamentais.
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Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.
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