Assine
overlay
Início Política
CONFLITOS

Amor x política: divergência na urna afeta relacionamentos no Brasil

Pesquisa revela que 67% já votaram diferente do parceiro; especialista explica como a política virou um filtro na hora de escolher um novo amor

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
25/09/2026 13:28 - atualizado em 25/09/2026 13:30

compartilhe

×
Amor x política: divergência na urna afeta relacionamentos no Brasil
Casais refletem sobre as divergências políticas, um desafio que pode fortalecer ou abalar relacionamentos crédito: Freepik

A pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo (4/10), a política volta a ocupar o centro das discussões em relacionamentos. Uma pesquisa da Hibou Pesquisas e Insights revela que 67% dos brasileiros já votaram em um candidato diferente do parceiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento, realizado com 1.449 eleitores entre 1º e 4 de setembro, também aponta que 85% defendem que o voto deve continuar sendo uma decisão individual, mesmo com divergências no casal.

Leia Mais

Para Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo do MeuPatrocínio, os números indicam que os brasileiros aceitam melhor a diferença política em um relacionamento estabelecido do que ao escolher uma nova pessoa. Ele explica que descobrir uma oposição de ideias após anos juntos é diferente de perceber isso em minutos em um perfil.

Segundo Bittencourt, quando assuntos importantes são evitados no início, o romance não se sustenta. "Por isso, a geração Z prefere relacionamentos hipergâmicos, onde há transparência desde o início. Nada é tabu", afirma.

Política virou critério de compatibilidade

Uma pesquisa do Datafolha de julho de 2026, mostra que 60% das pessoas em um relacionamento estável afirmam que a opinião do parceiro não teria nenhuma influência em seu voto para presidente.

O especialista ressalta que as divergências se tornam mais difíceis quando atingem valores essenciais. "Discordar sobre política econômica é uma coisa. A discussão muda quando uma posição política toca diretamente em algo que a pessoa considera parte da própria identidade ou dos seus direitos."

Leia Mais

Para quem está solteiro, Bittencourt aconselha clareza desde o início se a posição política for um fator importante. "O que não faz sentido é transformar o primeiro encontro em um debate presidencial", diz. Ele conclui que o desafio para os casais é entender se a discordância é sobre um candidato ou sobre valores fundamentais.


Tópicos relacionados:

amor brasil conflitos eleicoes eleicoes-2026 politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay