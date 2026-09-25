Voto nulo nas eleições: veja como registrar nas urnas

Com as eleições se aproximando, muitos eleitores desejam entender como votar nulo. A escolha não tem um botão específico na urna eletrônica e exige uma ação deliberada do cidadão para ser registrada corretamente. Diferentemente do voto em um candidato ou partido, anular o voto é um processo que envolve digitar uma sequência numérica que não corresponde a nenhuma candidatura válida. É um ato que demonstra a intenção de não escolher nenhuma das opções disponíveis para determinado cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Como anular o voto na urna eletrônica

O procedimento para registrar o voto nulo é bastante simples. O eleitor precisa apenas digitar um número de candidato ou partido que não existe e, em seguida, pressionar a tecla verde “Confirma”.

Um exemplo prático é digitar o número 000. Ao fazer isso, a tela da urna eletrônica exibirá a mensagem “Número Incorreto” e a foto de um candidato não aparecerá. Para finalizar e validar a anulação, basta apertar a tecla “Confirma” novamente.

O voto nulo pode anular uma eleição?

Uma dúvida comum entre os eleitores é se um grande volume de votos nulos poderia levar ao cancelamento de uma eleição. A resposta é não. Essa ideia é um dos mitos mais difundidos sobre o processo eleitoral brasileiro.

Para a Justiça Eleitoral, tanto os votos nulos quanto os brancos não são considerados válidos. Isso significa que eles são completamente descartados da contagem que define os vencedores. O resultado da votação é calculado com base apenas nos votos direcionados a candidatos ou legendas.

Mesmo que mais da metade dos eleitores decida anular o voto, a eleição não será invalidada. Os candidatos mais votados entre os votos válidos serão eleitos normalmente, e os votos nulos servem apenas como um registro estatístico de protesto.

Voto nulo, branco, nulidade e abstenção: qual a diferença?

Embora pareçam semelhantes, existem diferenças importantes entre esses conceitos: