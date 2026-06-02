Senador x Deputado Federal: entenda a diferença entre as duas funções

Embora dividam o mesmo local de trabalho, o Congresso Nacional, em Brasília, senadores e deputados federais têm funções, formas de eleição e tempo de mandato bem distintos. Entender essas diferenças é fundamental para saber como as leis que afetam sua vida são criadas e aprovadas no Brasil.

A principal distinção está em quem eles representam. Os deputados federais são os representantes do povo. Por isso, o número de deputados por estado varia conforme a população local, com um mínimo de oito e um máximo de 70 por unidade da federação. Ao todo, são 513 na Câmara dos Deputados, número mantido para as eleições de 2026 por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Já os senadores representam os estados e o Distrito Federal. O objetivo é garantir que todos os estados, independentemente do tamanho ou da população, tenham o mesmo peso nas decisões. Por essa razão, cada estado elege três senadores, totalizando 81 no Senado Federal.

Diferenças na eleição e no mandato

A forma como você vota para cada cargo também muda. A eleição para deputado federal segue o sistema proporcional. Nele, os votos vão tanto para o candidato quanto para o partido. As vagas são distribuídas com base no total de votos que a legenda ou federação partidária recebeu.

Para o Senado, a eleição é majoritária, a mesma usada para presidente e governadores. O candidato que recebe mais votos é eleito. Não há segundo turno para este cargo. Outra diferença crucial é o tempo de mandato: deputados são eleitos para um período de quatro anos, enquanto senadores ficam no cargo por oito anos.

Como isso funciona na prática?

No dia a dia do Congresso Nacional, a maioria dos projetos de lei começa a ser discutida e votada na Câmara dos Deputados. Se um projeto é aprovado, ele segue para o Senado, que atua como uma casa revisora. Os senadores podem aprovar, rejeitar ou alterar o texto recebido.

Caso o Senado modifique o projeto, ele precisa voltar para uma nova análise dos deputados, que darão a palavra final sobre as alterações. Esse sistema, com duas casas legislativas (bicameral), busca criar um equilíbrio maior na aprovação das leis, combinando a representação da população com a dos estados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.