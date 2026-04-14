O que faz um senador da República? Entenda o poder do cargo
Com mandato de 8 anos, eles têm papel crucial nas leis e na fiscalização; saiba quais são as funções e a importância de um senador para o país
compartilheSIGA
Os 81 senadores da República, eleitos para mandatos de oito anos, desempenham um papel central no equilíbrio de poder do Brasil. Como representantes dos 26 estados e do Distrito Federal no Senado Federal, em Brasília, eles são peças-chave na criação de leis e na fiscalização do Poder Executivo, com decisões que afetam diretamente a vida de todos os cidadãos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A principal tarefa de um senador é legislar. Eles propõem, discutem e votam projetos que podem se tornar leis válidas em todo o território nacional. Muitas das propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados precisam passar pelo crivo do Senado antes de seguirem para a sanção presidencial, funcionando como uma casa revisora.
Leia Mais
Senado avança com PECs e vira alvo de críticas de especialistas
Há algo de podre no reino das emendas da nova República parlamentar
Essa análise garante um segundo olhar sobre temas complexos, permitindo que alterações sejam feitas para aprimorar o texto ou corrigir possíveis falhas. A iniciativa de propor leis, no entanto, também pode partir dos próprios senadores, do presidente da República ou até mesmo da população, por meio de projetos de iniciativa popular.
Fiscalização e controle do poder
Outra função essencial é a de fiscalizar. Os senadores acompanham as ações do presidente da República e de seus ministros, avaliando o uso de recursos públicos e a execução das políticas governamentais. Eles podem convocar autoridades para prestar esclarecimentos e criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar irregularidades.
O poder dos senadores se estende à aprovação de nomes indicados pelo presidente para cargos estratégicos. Chefes de missões diplomáticas, diretores do Banco Central e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, só assumem suas posições após sabatina e aprovação da maioria dos senadores.
Existem competências que são exclusivas do Senado. Seus membros são responsáveis por autorizar operações de crédito externo para estados e municípios. Também cabe a eles processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, um processo que pode levar ao impeachment.
Diferente dos deputados federais, eleitos proporcionalmente à população, cada unidade da federação elege três senadores, e os candidatos ao cargo precisam ter no mínimo 35 anos. As eleições renovam as cadeiras a cada quatro anos, alternando entre um e dois terços da composição da Casa — em 2026, por exemplo, serão eleitos 54 senadores (dois por unidade federativa). Esse modelo garante que estados menos populosos tenham o mesmo peso que os mais populosos nas deliberações, fortalecendo o pacto federativo.
Cada decisão tomada no plenário, desde a aprovação de uma nova lei tributária até a escolha de um embaixador, reflete o poder e a responsabilidade que o cargo exige para o equilíbrio da democracia brasileira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.