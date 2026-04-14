O que faz um senador da República? Entenda o poder do cargo

Os 81 senadores da República, eleitos para mandatos de oito anos, desempenham um papel central no equilíbrio de poder do Brasil. Como representantes dos 26 estados e do Distrito Federal no Senado Federal, em Brasília, eles são peças-chave na criação de leis e na fiscalização do Poder Executivo, com decisões que afetam diretamente a vida de todos os cidadãos.

A principal tarefa de um senador é legislar. Eles propõem, discutem e votam projetos que podem se tornar leis válidas em todo o território nacional. Muitas das propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados precisam passar pelo crivo do Senado antes de seguirem para a sanção presidencial, funcionando como uma casa revisora.

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Essa análise garante um segundo olhar sobre temas complexos, permitindo que alterações sejam feitas para aprimorar o texto ou corrigir possíveis falhas. A iniciativa de propor leis, no entanto, também pode partir dos próprios senadores, do presidente da República ou até mesmo da população, por meio de projetos de iniciativa popular.

Fiscalização e controle do poder

Outra função essencial é a de fiscalizar. Os senadores acompanham as ações do presidente da República e de seus ministros, avaliando o uso de recursos públicos e a execução das políticas governamentais. Eles podem convocar autoridades para prestar esclarecimentos e criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar irregularidades.

O poder dos senadores se estende à aprovação de nomes indicados pelo presidente para cargos estratégicos. Chefes de missões diplomáticas, diretores do Banco Central e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, só assumem suas posições após sabatina e aprovação da maioria dos senadores.

Existem competências que são exclusivas do Senado. Seus membros são responsáveis por autorizar operações de crédito externo para estados e municípios. Também cabe a eles processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, um processo que pode levar ao impeachment.

Diferente dos deputados federais, eleitos proporcionalmente à população, cada unidade da federação elege três senadores, e os candidatos ao cargo precisam ter no mínimo 35 anos. As eleições renovam as cadeiras a cada quatro anos, alternando entre um e dois terços da composição da Casa — em 2026, por exemplo, serão eleitos 54 senadores (dois por unidade federativa). Esse modelo garante que estados menos populosos tenham o mesmo peso que os mais populosos nas deliberações, fortalecendo o pacto federativo.

Cada decisão tomada no plenário, desde a aprovação de uma nova lei tributária até a escolha de um embaixador, reflete o poder e a responsabilidade que o cargo exige para o equilíbrio da democracia brasileira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.