Qual será a ordem de votação dos candidatos? Confira e não erre

Neste domingo (4/10), seis cargos estarão em disputa nas eleições, e conhecer a ordem de votação na urna eletrônica é fundamental para agilizar o processo e evitar erros que podem anular seu voto.

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O processo é pensado para ser intuitivo, começando pelos cargos legislativos e seguindo para os executivos. A sequência correta garante que o eleitor não se confunda ao digitar os números. Estar preparado com a famosa "colinha" em mãos torna tudo ainda mais simples e rápido, permitindo que você exerça sua cidadania com segurança e tranquilidade.

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A sequência exata da votação

A ordem de votação estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições gerais segue uma lógica que vai do maior para o menor número de dígitos. A tela da urna eletrônica apresentará os cargos na seguinte sequência:

Deputado federal: o primeiro voto é para o representante na Câmara dos Deputados. Para este cargo, você precisará digitar quatro números. Deputado estadual (ou distrital): em seguida, você votará para a assembleia legislativa do seu estado ou para a Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal. O número do candidato tem cinco dígitos. Senador (1ª vaga): o terceiro voto é para a primeira vaga do Senado Federal. Em 2026, serão eleitos dois senadores por estado, renovando dois terços da casa. Para esta primeira vaga, o candidato possui três dígitos. Senador (2ª vaga): na sequência, você vota para a segunda vaga do Senado. Assim como na primeira, são três dígitos para registrar sua escolha. Governador: o eleitor escolhe o chefe do poder executivo estadual. Para votar, basta digitar os dois números do seu candidato. Presidente da República: por último, é a vez de votar para o cargo máximo do país. Assim como para governador, são necessários apenas dois dígitos para registrar a sua escolha.

Dicas para o dia da eleição

Para garantir que seu voto seja computado corretamente, a preparação é essencial. Anote previamente os números de todos os seus candidatos na ordem correta. A Justiça Eleitoral permite o uso de uma "colinha" de papel para consulta na cabine de votação.

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Ao digitar os números na urna, a foto do candidato aparecerá na tela. Confira com atenção se a imagem corresponde à sua escolha. Se estiver tudo certo, aperte a tecla verde "Confirma". Caso tenha digitado algo errado, basta usar a tecla laranja "Corrige" e inserir os números novamente. O processo se repete para cada um dos seis cargos, finalizando a votação ao som do clássico sinal sonoro da urna.