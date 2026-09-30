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Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Capitão Wagner ao Senado

Candidato pelo União Brasil disputa uma das duas vagas para senador nestas eleições: veja o número para digitar na urna e como confirmar seu voto

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Repórter
30/09/2026 11:04

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Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Capitão Wagner ao Senado
Capitão Wagner, candidato ao Senado pelo Ceará crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 será no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número de Capitão Wagner, candidato do União Brasil ao Senado pelo Ceará, é 445.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". Antes de finalizar, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

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Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?

Nas eleições de 2026, dois senadores serão escolhidos em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisa votar duas vezes para este cargo sem repetir o voto, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso haja repetição, o segundo será anulado.

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