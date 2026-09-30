Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Capitão Wagner ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 será no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O número de Capitão Wagner, candidato do União Brasil ao Senado pelo Ceará, é 445.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". Antes de finalizar, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?

Nas eleições de 2026, dois senadores serão escolhidos em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisa votar duas vezes para este cargo sem repetir o voto, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso haja repetição, o segundo será anulado.