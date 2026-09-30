Eleições no Pará (PA): saiba o número de Chicão ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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Para a disputa ao Senado pelo Pará, o candidato Chicão, do União Brasil, utiliza o número 444 na urna eletrônica.

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Como votar para senador?

O eleitor deve digitar os três dígitos do candidato. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Nas Eleições 2026, será necessário votar duas vezes para o cargo de senador, pois duas vagas estarão em disputa em cada estado e no Distrito Federal. Os eleitores precisam escolher dois candidatos diferentes.

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Não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo pela Justiça Eleitoral.