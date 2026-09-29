Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de André do Prado ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolhem senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número de André do Prado, candidato do PL ao Senado por São Paulo, é 222.

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Como votar para senador?

Para registrar o voto, o eleitor deve digitar na urna o número do candidato, composto por três dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Nestas eleições, será necessário votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão escolhidos por estado e no Distrito Federal. O eleitor precisa selecionar dois candidatos diferentes. Caso o mesmo concorrente seja votado duas vezes, o segundo voto será considerado nulo.

Candidatos ao Senado por SP em 2026

Veja a lista com o nome e o número de todos os concorrentes à vaga no Senado por São Paulo: