Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de André do Prado ao Senado
O primeiro turno das eleições se aproxima: veja o número do candidato do PL e a lista completa com os concorrentes à vaga no Senado por São Paulo
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolhem senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número de André do Prado, candidato do PL ao Senado por São Paulo, é 222.
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Como votar para senador?
Para registrar o voto, o eleitor deve digitar na urna o número do candidato, composto por três dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".
Nestas eleições, será necessário votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão escolhidos por estado e no Distrito Federal. O eleitor precisa selecionar dois candidatos diferentes. Caso o mesmo concorrente seja votado duas vezes, o segundo voto será considerado nulo.
Candidatos ao Senado por SP em 2026
Veja a lista com o nome e o número de todos os concorrentes à vaga no Senado por São Paulo:
André do Prado (PL): 222
Dra Eliana Ferreira (PSTU): 161
Ednelson Cesaretti (PCO): 290
Geraldo Rufino (Podemos): 200
Guilherme Derrite (PP): 111
Guto Schiavetto (Missão): 144
Maíra de Souza (UP): 808
Marcio Alves (UP): 800
Marina Silva (Rede): 180
Petter Maahs (PCB): 211
Simone Tebet (PSB): 400
Soninha Francine (Cidadania): 232
Weller Gonçalves (PSTU): 160
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