Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de Eduardo da Fonte ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Nas urnas, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número para votar em Eduardo da Fonte, do Progressistas (PP), para o Senado por Pernambuco é 111.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?

É necessário votar duas vezes. Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores nos 26 estados e no Distrito Federal, enquanto para os outros cargos o voto é em apenas um candidato.

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O eleitor precisa selecionar dois candidatos diferentes. Não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes, pois caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.