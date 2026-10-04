Quantos votos válidos um candidato precisa para vencer no primeiro turno?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Neste domingo de eleições (4/10), uma dúvida comum surge entre os eleitores: o que, exatamente, é necessário para que um candidato vença a disputa já no primeiro turno, sem a necessidade de uma segunda votação? A resposta está na matemática dos votos válidos, um cálculo que desconsidera os votos brancos e nulos e pode alterar significativamente o percentual final de cada concorrente.

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A regra eleitoral determina que um candidato vence no primeiro turno se alcançar mais da metade dos votos válidos. Isso significa obter 50% mais um voto do total que é efetivamente contabilizado para os concorrentes, uma exigência que se aplica às eleições para presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores.

Essa contagem exclui os votos brancos e nulos, que, embora sejam uma forma de manifestação do eleitor, não entram no cálculo que define o vencedor. Portanto, a base para o cálculo do percentual de cada candidato diminui, concentrando-se apenas nos votos direcionados a um nome ou partido.

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O que são votos válidos?

Votos válidos são todos aqueles atribuídos diretamente a um candidato ou a uma legenda partidária. Na prática, eles representam a escolha efetiva do eleitor por um dos concorrentes que estão na disputa. A legislação eleitoral estabelece que apenas esses votos decidem o resultado final da eleição.

Os votos brancos e nulos, por outro lado, são desconsiderados na contagem final para a definição do vencedor. Embora expressem a insatisfação ou a indecisão do cidadão, eles não influenciam a distribuição dos percentuais entre os candidatos. Sua exclusão torna a disputa mais concentrada entre os nomes mais votados.

Como funciona o cálculo na prática?

Entender o impacto da exclusão de brancos e nulos é mais simples com um exemplo prático. Imagine uma eleição com 1.000 eleitores que compareceram às urnas. A apuração pode apresentar o seguinte cenário:

Votos para o Candidato A: 450

Votos para o Candidato B: 350

Votos brancos: 100

Votos nulos: 100

Neste caso, o total de votos válidos é de 800 (450 + 350). Para vencer no primeiro turno, um candidato precisaria de 401 votos (50% de 800 + 1). Como o Candidato A obteve 450 votos, ele seria eleito já na primeira rodada, mesmo sem ter alcançado a maioria do total de votantes que foram às urnas.

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E se nenhum candidato atingir a meta?

Quando nenhum dos concorrentes alcança a marca de 50% mais um dos votos válidos, a eleição é levada para um segundo turno. Nessa nova etapa, a disputa ocorre apenas entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Quem obtiver a maioria simples dos votos válidos na segunda rodada é declarado vencedor.