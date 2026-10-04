Assine
overlay
Início Política
ATENÇÃO, ELEITORES!

Eleições 2026: pode entrar com celular na cabine de votação?

O celular pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital aceito pela Justiça Eleitoral durante a identificação na seção eleitoral.

Publicidade
Carregando...
AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
04/10/2026 08:57 - atualizado em 04/10/2026 09:28

compartilhe

×
Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo
Jovem exibe seu e-Título no celular, ferramenta para o eleitor nas eleições de 2026 crédito: TRE-DF/Divulgação

No dia da votação, o eleitor não poderá levar para a cabine de votação itens como celular, máquina fotográfica, filmadora, óculos inteligentes e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O celular pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital aceito pela Justiça Eleitoral durante a identificação na seção eleitoral.

Mas, antes de se dirigir à urna eletrônica, o eleitor deve desligar o aparelho e deixá-lo no local indicado pela mesa receptora da seção eleitoral. 

O objetivo da regra é impedir que o voto seja registrado, transmitido ou divulgado. 

A mesa receptora ficará responsável pela guarda do celular e deve devolvê-lo após a votação. 

Colinha

Para saber os números dos candidatos escolhidos, é possível levar uma colinha em papel para dentro da cabine. A medida evita esquecimentos e torna o processo mais rápido, especialmente porque neste ano são seis cargos para serem escolhidos. 

O TSE disponibiliza em seu site modelos de colinha para serem impressos. Depois de baixar e imprimir a folha, é possível preencher os espaços com os números das candidatas e dos candidatos escolhidos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acessibilidade

As regras não impedem o uso de recursos de acessibilidade e de tecnologias assistivas por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Esses equipamentos podem ser utilizados normalmente, desde que não sirvam para registrar, transmitir ou divulgar o conteúdo do voto. 

Tópicos relacionados:

colinha eleicoes-2026 ts

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay