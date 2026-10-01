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Eleições 2026: Pode votar de bermuda, levar 'colinha' e usar celular?

Saiba o que é permitido levar para a cabine e qual roupa usar; veja o guia completo com as regras da Justiça Eleitoral para não errar no dia do voto

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
01/10/2026 10:06 - atualizado em 01/10/2026 10:06

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Eleições 2026: Pode votar de bermuda, levar 'colinha' e usar celular?
O eleitor registra seu voto na urna eletrônica, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Justiça Eleitoral para as eleições crédito: Fernando Frasão

A Justiça Eleitoral estabelece critérios que devem ser seguidos para registrar o voto. É proibido entrar na cabine com celular ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo da votação. O porte de armamentos também não é permitido a menos de cem metros da seção eleitoral.

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Os eleitores não podem realizar manifestações coletivas nem promover aglomerações com vestuário padronizado. A distribuição de camisetas, o descarte de panfletos em vias públicas e a propaganda eleitoral, conhecida como boca de urna, são vetados no dia da eleição.

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Roupas e manifestações ideológicas

As regras para vestimentas se estendem aos mesários. Eles são impedidos de usar roupas ou objetos que caracterizem propaganda de partidos, federações, coligações ou candidatos.

Contudo, o eleitor pode se manifestar de forma individual e silenciosa. O uso de camisetas, bandeiras, broches, emblemas e adesivos é permitido. A famosa "cola" com anotações dos números dos candidatos ou o santinho político também podem ser levados para a cabine.

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O uso de bermuda e chinelo é liberado, pois as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proíbem nenhum dos dois itens. Apesar disso, é proibido entrar nas zonas eleitorais sem camisa ou com trajes de banho, como biquíni, maiô ou sunga.

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