Eleições 2026: Pode votar de bermuda, levar 'colinha' e usar celular?

A Justiça Eleitoral estabelece critérios que devem ser seguidos para registrar o voto. É proibido entrar na cabine com celular ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo da votação. O porte de armamentos também não é permitido a menos de cem metros da seção eleitoral.

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Os eleitores não podem realizar manifestações coletivas nem promover aglomerações com vestuário padronizado. A distribuição de camisetas, o descarte de panfletos em vias públicas e a propaganda eleitoral, conhecida como boca de urna, são vetados no dia da eleição.

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Roupas e manifestações ideológicas

As regras para vestimentas se estendem aos mesários. Eles são impedidos de usar roupas ou objetos que caracterizem propaganda de partidos, federações, coligações ou candidatos.

Contudo, o eleitor pode se manifestar de forma individual e silenciosa. O uso de camisetas, bandeiras, broches, emblemas e adesivos é permitido. A famosa "cola" com anotações dos números dos candidatos ou o santinho político também podem ser levados para a cabine.

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O uso de bermuda e chinelo é liberado, pois as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proíbem nenhum dos dois itens. Apesar disso, é proibido entrar nas zonas eleitorais sem camisa ou com trajes de banho, como biquíni, maiô ou sunga.