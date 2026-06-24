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O que um candidato pode e o que não pode fazer na pré-campanha?

Saiba o que a lei eleitoral permite que candidatos e apoiadores façam antes do início oficial da campanha

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
24/06/2026 15:34

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O que um candidato pode e o que não pode fazer na pré-campanha?
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável por definir e fiscalizar as regras da pré-campanha eleitoral no Brasil. crédito: Wikimedia Commons/ José Cruz

O que pode ser dito ou feito antes do período oficial de campanha eleitoral, que começa em 16 de agosto este ano?

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A legislação eleitoral estabelece uma linha tênue entre a liberdade de expressão e a propaganda antecipada. O objetivo é garantir que todos os candidatos disputem em igualdade de condições, evitando que o poder econômico ou a exposição excessiva desequilibrem o jogo antes da hora. Entender essas regras é fundamental para eleitores e pré-candidatos.

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O período de pré-campanha permite que os políticos se apresentem ao eleitorado, discutam propostas e se posicionem sobre temas de interesse público. Contudo, qualquer ação que configure pedido explícito de voto é estritamente proibida e pode resultar em multas pesadas.

O que é permitido na pré-campanha?

A lei autoriza uma série de atividades para quem pretende concorrer a um cargo eletivo. Conhecer essas permissões ajuda a diferenciar o debate político legítimo da propaganda irregular. Veja os principais pontos:

  • Apresentar-se como pré-candidato: é permitido divulgar a intenção de concorrer e exaltar as próprias qualidades pessoais.

  • Divulgar posicionamentos: os pré-candidatos podem usar as redes sociais, entrevistas e debates para expor suas opiniões sobre assuntos políticos e sociais.

  • Participar de eventos: encontros em locais abertos ou fechados são permitidos, desde que não envolvam pedido de votos e sejam custeados por recursos próprios.

  • Arrecadação prévia: a partir de 15 de maio, é possível iniciar a arrecadação de fundos por meio de financiamento coletivo (vaquinha virtual), mas os recursos só podem ser usados durante a campanha oficial.

O que é proibido na pré-campanha?

As restrições visam impedir a propaganda eleitoral antes do tempo. As ações proibidas são aquelas que caracterizam um desequilíbrio na disputa. Confira as principais vedações:

  • Pedido explícito de voto: usar frases como "vote em mim", "aperte o número X" ou qualquer expressão de comando que induza o eleitor a votar no pré-candidato.

  • Propaganda em rádio e TV: a veiculação de qualquer tipo de publicidade paga nesses meios de comunicação é vetada antes do período oficial.

  • Uso de outdoors: a exposição de imagens ou mensagens em outdoors com características de propaganda eleitoral é ilegal.

  • Propaganda negativa antecipada: divulgar ofensas, calúnias ou informações falsas contra adversários.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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