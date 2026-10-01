Eleições 2026: posso usar o celular como 'colinha' na hora de votar?

Faltando poucos dias para as eleições de 2026, que acontecem neste domingo, 4 de outubro, uma dúvida comum ressurge: é permitido usar o celular como uma "colinha" para anotar os números dos candidatos na hora de votar? A resposta é direta e muito clara: não. O uso de qualquer aparelho eletrônico dentro da cabine de votação é estritamente proibido pela Justiça Eleitoral, e a regra existe por um motivo fundamental.

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A proibição visa garantir um dos pilares da democracia: o sigilo do voto. Ao impedir que o eleitor entre na cabine com celulares, câmeras ou outros dispositivos, a legislação busca proteger a liberdade de escolha do cidadão. A medida evita qualquer possibilidade de coação, intimidação ou práticas ilegais, como a compra de votos, na qual o eleitor poderia ser forçado a registrar uma imagem para comprovar em quem votou.

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A regra será aplicada de forma rigorosa neste domingo. Antes de se dirigir à urna eletrônica, o eleitor deverá entregar seus aparelhos eletrônicos, incluindo o celular, aos mesários. Os itens ficam guardados em um local apropriado enquanto a pessoa vota e são devolvidos logo em seguida. A determinação vale mesmo que o dispositivo esteja desligado ou guardado no bolso.

A legislação eleitoral é bastante específica sobre o tema, e determina que na cabine de votação, é proibido portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. O descumprimento pode, inclusive, configurar crime eleitoral.

Pode usar a "colinha" de papel?

Se o celular está vetado, a tradicional "colinha" de papel não só é permitida como também é incentivada pela própria Justiça Eleitoral. Anotar os números dos candidatos em um papel ajuda a agilizar o processo de votação e evita erros na hora de confirmar as escolhas na urna eletrônica, especialmente em eleições com muitos cargos em disputa.

Nestas eleições gerais, o eleitor pode levar um papel com os números de seus candidatos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, para os dois senadores, para governador e presidente da República. A organização prévia dessas informações torna a votação mais rápida e consciente, garantindo que a vontade do cidadão seja registrada corretamente.

Portanto, a recomendação para este domingo é se preparar antes de sair de casa. Separe seus documentos, pesquise os números de todos os seus candidatos e anote-os em um pedaço de papel, respeitando o processo eleitoral.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria