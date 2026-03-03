TSE proíbe uso de óculos inteligentes na cabine de votação

Em uma medida visando preservar o sigilo do voto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a proibição do uso de óculos inteligentes e outros dispositivos vestíveis eletrônicos dentro das cabines de votação durante as eleições gerais de 2026. A decisão, divulgada em janeiro deste ano, reflete preocupações crescentes com o avanço da tecnologia e seu potencial para comprometer a integridade do processo eleitoral.

A proibição está ancorada na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), especificamente no artigo 91-A, que já veda o porte de aparelhos celulares, máquinas fotográficas e filmadoras na cabine de votação. Agora, a minuta das resoluções para as eleições de 2026 amplia essa restrição para incluir qualquer instrumento capaz de registrar, transmitir ou divulgar a escolha do eleitor, mesmo que o equipamento esteja desligado. Dispositivos como os smartglasses, exemplificados por modelos como o Ray-Ban Meta, que possuem câmeras e funções de transmissão em tempo real, são considerados incompatíveis com o ambiente sigiloso da votação.

De acordo com o TSE, a medida foi motivada pelo risco direto que essas tecnologias representam ao sigilo do voto, um pilar fundamental da democracia brasileira. "O avanço no uso de óculos inteligentes levou o Tribunal a reforçar as normas para evitar qualquer forma de registro ou divulgação indevida", explicou um representante do TSE em comunicado oficial. A corte eleitoral enfatiza que a vedação se aplica a todos os equipamentos vestíveis com capacidades semelhantes, incluindo relógios inteligentes ou outros wearables que possam capturar imagens ou áudio.

Essa atualização nas regras eleitorais surge em um contexto de debates mais amplos sobre o impacto da tecnologia nas eleições. Recentemente, o TSE também discutiu regulamentações para o uso de inteligência artificial (IA), como deepfakes e conteúdos manipulados, com propostas de multas de até R$30 mil para violações. A proibição de óculos inteligentes se insere nessa agenda, destacando a necessidade de adaptações normativas para lidar com inovações tecnológicas que poderiam ser exploradas para fins maliciosos.

Para os eleitores, a orientação é clara: ao se dirigir à urna, devem deixar esses dispositivos fora da cabine, preferencialmente com os mesários ou em locais designados. Fiscalizações serão intensificadas nas seções eleitorais para garantir o cumprimento da norma, com penalidades previstas para quem descumprir, incluindo a possibilidade de anulação do voto ou sanções administrativas.