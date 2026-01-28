Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

TSE atento à inteligência artificial na campanha

Ministra Cármen Lúcia diz que uso abusivo da inteligência artificial ameaça a liberdade do voto e a confiança no processo eleitoral

Publicidade
Carregando...
RB
Rafaela Bomfim
RB
Rafaela Bomfim
Repórter
28/01/2026 07:33

compartilhe

SIGA
x
Ministra Cármen Lúcia faz abertura da 8ª edição do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais
A magistrada ressaltou que ferramentas digitais não representam ameaça em si, mas se tornam nocivas quando utilizadas de forma abusiva crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

A proximidade das eleições de 2026 reacendeu o alerta da Justiça Eleitoral sobre o avanço da desinformação e de seus impactos na democracia brasileira. Ao abrir, nessa terça-feira (27/1), um seminário institucional em Brasília sobre as eleições deste ano, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, afirmou que a circulação coordenada de conteúdos falsos busca gerar descrédito no sistema eleitoral e interferir na decisão do eleitor, com o objetivo de "capturar a vontade livre" por meio de estratégias tecnológicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A magistrada ressaltou que ferramentas digitais não representam ameaça em si, mas se tornam nocivas quando utilizadas de forma abusiva. Segundo Cármen Lúcia, "não há dúvida de que as tecnologias, quando usadas para divulgar mentiras, podem levar à contaminação das eleições", ao criar narrativas artificiais destinadas a influenciar resultados e fragilizar a legitimidade do sufrágio.

A ministra criticou práticas que induzem escolhas a partir da dúvida e da confusão informativa. Para ela, "a dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral", pois compromete a confiança do cidadão e afeta o exercício pleno do direito ao voto. Nesse sentido, defendeu que cada eleitor possa escolher seus representantes sem pressões externas ou restrições à liberdade de decisão.

Cármen Lúcia também destacou a necessidade de enfrentar o problema de forma contínua e institucional, preservando a normalidade do processo eleitoral. "É preciso garantir eleições íntegras, conduzidas com tranquilidade, sem tumulto e sem violência", afirmou, ao enfatizar que o combate à desinformação deve ocorrer dentro dos limites legais e democráticos.

As declarações foram feitas na abertura do Seminário da Justiça Eleitoral "Segurança, Comunicação e Desinformação", na sede do TSE. O encontro reuniu servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que atuam na preparação do próximo ciclo eleitoral e contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reforçando a integração entre instituições no enfrentamento do tema.

Leia Mais

Regras em março

O pleito de 2026 terá o primeiro turno em 4 de outubro e, se necessário, um segundo turno em 21 dias depois. Os eleitores irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Paralelamente, o TSE conduz consulta pública sobre as regras eleitorais, que devem ser aprovadas até março, com atenção especial ao uso de tecnologias digitais e de inteligência artificial nas campanhas.

Especialistas avaliam que a inovação tecnológica exige limites claros para evitar abusos. Para o jurista Renato Ribeiro de Almeida, doutor em direito do Estado pela USP, "o simples uso de inteligência artificial em campanhas, quando informado e aplicado de forma propositiva, não é ilícito por si só". Ele pondera, porém, que o problema surge quando a tecnologia passa a produzir conteúdos fraudulentos, especialmente as chamadas deep fakes.

Segundo Almeida, esse tipo de prática ocorre quando sistemas artificiais simulam imagem ou voz de candidatos para fazê-los parecer dizer ou fazer algo que nunca ocorreu. Ele lembra que, em eleições recentes na província de Buenos Aires, um vídeo falso atribuído ao ex-presidente Mauricio Macri circulou amplamente às vésperas do pleito, gerando dificuldades para a Justiça conter sua disseminação, mesmo com decisão rápida sobre o caso.

O especialista reforça que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como justificativa para irregularidades. "As pessoas podem se manifestar livremente, mas, quando essa manifestação se transforma em divulgação de notícias fraudulentas ou em conteúdos destinados a influenciar ilegalmente o eleitor, esse limite é ultrapassado", afirmou.

Almeida também destacou que a legislação eleitoral impõe deveres claros aos responsáveis por propaganda com uso de inteligência artificial. De acordo com ele, é obrigatório informar de forma explícita quando conteúdos sintéticos são utilizados, sendo vedado, em qualquer hipótese, o emprego dessas ferramentas para difamar candidatos, divulgar fatos sabidamente inverídicos ou atacar o sistema de votação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O descumprimento dessas regras pode resultar em sanções que variam de multas ao reconhecimento de uso indevido dos meios de comunicação, com consequências severas no âmbito eleitoral. Para a Justiça Eleitoral, o desafio está em equilibrar inovação tecnológica, liberdade de expressão e proteção da vontade popular, assegurando que o voto permaneça livre, consciente e legítimo.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 inteligencia-artificial tse

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay