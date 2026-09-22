Eleição para presidente pode terminar no primeiro turno

A 12 dias do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, a principal dúvida que mobiliza eleitores e campanhas é se a disputa pelo Palácio do Planalto será decidida já na votação de 4 de outubro. Para que isso aconteça, um dos candidatos precisa alcançar mais da metade dos votos válidos.

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Essa matemática, no entanto, não é tão simples. Votos válidos são todos aqueles direcionados a um candidato ou partido, excluindo os brancos e nulos. Portanto, a definição no primeiro turno depende não apenas do desempenho do candidato mais votado, mas também do comportamento de quem opta por anular ou votar em branco, além da taxa de abstenção.

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O cálculo para a vitória

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisa obter 50% dos votos válidos mais um. Se a abstenção, os votos brancos e os nulos somarem um percentual alto, o número total de votos necessários para atingir essa marca diminui. É por isso que esses três fatores são considerados estratégicos e acompanhados de perto pelas campanhas.

Segundo analistas, o cenário permanece em aberto. "A mobilização dos eleitores indecisos e a eventual migração de votos úteis nos próximos dias serão o fiel da balança", aponta a cientista política Maria Almeida, da FGV. Para João Costa, da consultoria Prospectiva, "o desempenho no último debate pode consolidar a vitória em primeiro turno ou garantir a ida de Bolsonaro para a disputa final".

Em entrevista para a revista Veja, o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, afirmou que ainda é “muito improvável” que a eleição presidencial seja decidida já no primeiro turno.

“O Lula vinha caindo. Ele ainda está, digamos, num patamar muito longe de ter essa vitória ou chegar próximo do primeiro turno”, analisou Russo.

Ainda segundo o diretor de Inteligência da Quaest, para Flávio Bolsonaro vencer no primeiro turno, ele precisaria retirar uma parcela significativa de votos dos outros candidatos da direita.

O desempenho dos candidatos nos debates finais e a capacidade de mobilização de suas bases na reta final da campanha também são vistos como cruciais. A chamada "última onda" de decisão do eleitorado costuma ocorrer nas 48 horas que antecedem a abertura das urnas, momento em que muitos eleitores solidificam sua escolha, podendo consolidar uma vitória em primeiro turno ou garantir a realização de um segundo turno.

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Caso nenhum candidato atinja a maioria absoluta dos votos válidos no dia 4 de outubro, um segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026. Nele, os dois mais votados voltam a se enfrentar, e a vitória fica com aquele que obtiver a maioria simples dos votos.