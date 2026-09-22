Qual é a próxima pesquisa para governo e Senado em Minas?
Levantamento também avalia o poder de influência de Zema para eleger o sucessor
compartilhe
Uma nova rodada da pesquisa Quaest em Minas Gerais será divulgada nesta quarta-feira (23/9). O levantamento vai apurar as intenções de voto para o primeiro turno ao governo do estado, com onze candidatos, e testar três cenários para o segundo turno.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O trabalho de campo começou no último sábado (19/9) e esta terça-feira (22/9), com 1.506 eleitores entrevistados pessoalmente em seus domicílios. Encomendada pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa tem custo de R$ 212 mil e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03276/2026.
Leia Mais
-
Quaest: Cleitinho bate Kalil, Patrus e Simões no segundo turno
-
Cleitinho vence todos os adversários no segundo turno, diz Quaest
-
Nova pesquisa Datafolha para governador e Senado em Minas sai nesta quinta
O questionário também avalia se o ex-governador Romeu Zema merece eleger um sucessor indicado por ele.
A pesquisa estimulada apresenta o nome dos 11 candidatos ao governo de Minas. Para um eventual segundo turno, o levantamento simula três confrontos diretos: Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo, Cleitinho Azevedo x Mateus Simões e Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias.
Leia Mais
Disputa pelo Senado
A pesquisa também mede a intenção de voto para as duas vagas no Senado.
A edição anterior da pesquisa Quaest, divulgada em 8 de setembro de 2026, apontava o seguinte cenário estimulado para o primeiro turno do governo estadual:
-
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%
-
Patrus Ananias (PT): 11%
-
Alexandre Kalil (PDT): 11%
-
Mateus Simões (PSD): 8%
-
Flávio Roscoe (PL): 3%
-
Gabriel (MDB): 3%
-
Ben Mendes (Missão): 2%
-
Indira Xavier (UP): 1%
Indecisos somavam 19%, enquanto brancos, nulos ou que não pretendiam votar representavam 12%.
Segundo turno
O levantamento anterior simulou seis cenários para o segundo turno. Cleitinho Azevedo aparecia à frente em suas três simulações, enquanto outros dois confrontos indicavam empate técnico:
-
Cleitinho Azevedo (49%) x Alexandre Kalil (27%)
-
Cleitinho Azevedo (51%) x Patrus Ananias (26%)
-
Cleitinho Azevedo (50%) x Mateus Simões (20%)
-
Alexandre Kalil (32%) x Mateus Simões (32%)
-
Alexandre Kalil (42%) x Patrus Ananias (18%)
-
Patrus Ananias (34%) x Mateus Simões (34%)
Senado
Na disputa estimulada pelas vagas do Senado, a pesquisa de setembro mostrava os seguintes resultados:
-
Marília Campos (PT): 13%
-
Aécio Neves (PSDB): 10%
-
Carlos Viana (PSD): 8%
-
Domingos Sávio (PL): 6%
-
Marcelo Aro (PP): 4%
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Áurea Carolina (PSOL): 2%