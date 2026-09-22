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Eleições 2026

Qual é a próxima pesquisa para governo e Senado em Minas?

Levantamento também avalia o poder de influência de Zema para eleger o sucessor

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Repórter
22/09/2026 09:18 - atualizado em 22/09/2026 09:28

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Romeu Zema na Feira Hippie
Pesquisa vai avaliar influência de Zema em fazer o sucessor crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Uma nova rodada da pesquisa Quaest em Minas Gerais será divulgada nesta quarta-feira (23/9). O levantamento vai apurar as intenções de voto para o primeiro turno ao governo do estado, com onze candidatos, e testar três cenários para o segundo turno.

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O trabalho de campo começou no último sábado (19/9) e esta terça-feira (22/9), com 1.506 eleitores entrevistados pessoalmente em seus domicílios. Encomendada pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa tem custo de R$ 212 mil e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03276/2026.

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O questionário também avalia se o ex-governador Romeu Zema merece eleger um sucessor indicado por ele.

A pesquisa estimulada apresenta o nome dos 11 candidatos ao governo de Minas. Para um eventual segundo turno, o levantamento simula três confrontos diretos: Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo, Cleitinho Azevedo x Mateus Simões e Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias.

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Disputa pelo Senado

A pesquisa também mede a intenção de voto para as duas vagas no Senado.

A edição anterior da pesquisa Quaest, divulgada em 8 de setembro de 2026, apontava o seguinte cenário estimulado para o primeiro turno do governo estadual:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%

  • Patrus Ananias (PT): 11%

  • Alexandre Kalil (PDT): 11%

  • Mateus Simões (PSD): 8%

  • Flávio Roscoe (PL): 3%

  • Gabriel (MDB): 3%

  • Ben Mendes (Missão): 2%

  • Indira Xavier (UP): 1%

Indecisos somavam 19%, enquanto brancos, nulos ou que não pretendiam votar representavam 12%.

Segundo turno

O levantamento anterior simulou seis cenários para o segundo turno. Cleitinho Azevedo aparecia à frente em suas três simulações, enquanto outros dois confrontos indicavam empate técnico:

  • Cleitinho Azevedo (49%) x Alexandre Kalil (27%)

  • Cleitinho Azevedo (51%) x Patrus Ananias (26%)

  • Cleitinho Azevedo (50%) x Mateus Simões (20%)

  • Alexandre Kalil (32%) x Mateus Simões (32%)

  • Alexandre Kalil (42%) x Patrus Ananias (18%)

  • Patrus Ananias (34%) x Mateus Simões (34%)

Senado

Na disputa estimulada pelas vagas do Senado, a pesquisa de setembro mostrava os seguintes resultados:

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