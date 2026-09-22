Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Nova pesquisa Datafolha para governador e Senado em Minas sai nesta quinta

Além da briga pelo Palácio Tiradentes, pesquisa avalia o desempenho de deputados, senadores e a gestão de Mateus Simões após cinco meses

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/09/2026 08:59 - atualizado em 22/09/2026 09:01

compartilhe

×
Cleitinho, Patrus, Kalil e Simões
Cleitinho lidera no primeiro turno. Patrus, Kalil e Simões estão empatados em 2º crédito: Gladyston Rodrigues e Marcos Vieira/EM/D.A. Press

Uma nova rodada da pesquisa Datafolha em Minas Gerais, que mede as intenções de voto para o governo estadual e para o Senado em 2026, será divulgada na próxima quinta-feira (24). O levantamento testa 11 candidatos ao governo em um cenário estimulado de primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pesquisa também avalia dois cenários de segundo turno e apresenta 16 concorrentes na disputa pelas duas vagas ao Senado. O trabalho de campo ocorre entre esta terça-feira (22/9) e quinta-feira (24/9), com 1.204 eleitores entrevistados em todo o estado.

Leia Mais

As abordagens são pessoais, em pontos de fluxo populacional, com a aplicação de um questionário estruturado. Encomendado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, o levantamento custou R$ 162 mil e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07400/2026.

O questionário afere a intenção de voto espontânea e, depois, apresenta uma lista com 11 candidatos ao governo de Minas. Para um eventual segundo turno, o Datafolha simula dois confrontos diretos:

  • Alexandre Kalil (PDT) x Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS)

  • Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) x Patrus Ananias (PT)

Leia Mais

Na disputa pelas duas vagas ao Senado por Minas, os eleitores indicarão seus votos a partir de uma lista com 16 nomes. A apuração mede ainda a percepção sobre o trabalho do governador Mateus Simões (PSD) ao completar cinco meses de gestão.

A pesquisa também consulta a avaliação sobre o desempenho dos senadores e deputados federais no Congresso Nacional e o trabalho dos ministros no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, testa a aceitabilidade de condutas de ministros do STF e pergunta se o entrevistado é a favor ou contra um Código de Ética e Conduta para os magistrados.

Últimos resultados

A última pesquisa Datafolha em Minas foi divulgada em 11 de setembro de 2026. Na disputa estimulada de primeiro turno para o governo, o resultado em votos totais foi:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%

  • Patrus Ananias (PT): 13%

  • Alexandre Kalil (PDT): 11%

  • Mateus Simões (PSD): 4%

  • Flávio Roscoe (PL): 4%

  • Gabriel (MDB): 4%

  • Professor Túlio Lopes (PCB): 3%

  • Rafael Duda (PSTU): 1%

  • Ben Mendes (Missão): 1%

  • Henrique Áreas (PCO): 1%

  • Indira Xavier (UP): 0%

  • Brancos e nulos: 11%

  • Indecisos: 10%

As simulações de segundo turno apontaram os seguintes resultados:

Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%

  • Alexandre Kalil (PDT): 29%

  • Em branco/nulo/nenhum: 11%

  • Não sabe: 6%

Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 59%

  • Patrus Ananias (PT): 24%

  • Em branco/nulo/nenhum: 12%

  • Não sabe: 5%

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, a pesquisa estimulada de 11 de setembro mostrou:

Tópicos relacionados:

aecio-neves alexandre-kalil carlos-viana cleitinho datafolha domingos-savio eleicoes-2026 marilia-campos mateus-simoes minas-gerais patrus-ananias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay