Nova pesquisa Datafolha para governador e Senado em Minas sai nesta quinta

Uma nova rodada da pesquisa Datafolha em Minas Gerais, que mede as intenções de voto para o governo estadual e para o Senado em 2026, será divulgada na próxima quinta-feira (24). O levantamento testa 11 candidatos ao governo em um cenário estimulado de primeiro turno.

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A pesquisa também avalia dois cenários de segundo turno e apresenta 16 concorrentes na disputa pelas duas vagas ao Senado. O trabalho de campo ocorre entre esta terça-feira (22/9) e quinta-feira (24/9), com 1.204 eleitores entrevistados em todo o estado.

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As abordagens são pessoais, em pontos de fluxo populacional, com a aplicação de um questionário estruturado. Encomendado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, o levantamento custou R$ 162 mil e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07400/2026.

O questionário afere a intenção de voto espontânea e, depois, apresenta uma lista com 11 candidatos ao governo de Minas. Para um eventual segundo turno, o Datafolha simula dois confrontos diretos:

Alexandre Kalil (PDT) x Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS)

Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) x Patrus Ananias (PT)

Na disputa pelas duas vagas ao Senado por Minas, os eleitores indicarão seus votos a partir de uma lista com 16 nomes. A apuração mede ainda a percepção sobre o trabalho do governador Mateus Simões (PSD) ao completar cinco meses de gestão.

A pesquisa também consulta a avaliação sobre o desempenho dos senadores e deputados federais no Congresso Nacional e o trabalho dos ministros no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, testa a aceitabilidade de condutas de ministros do STF e pergunta se o entrevistado é a favor ou contra um Código de Ética e Conduta para os magistrados.

Últimos resultados

A última pesquisa Datafolha em Minas foi divulgada em 11 de setembro de 2026. Na disputa estimulada de primeiro turno para o governo, o resultado em votos totais foi:

Cleitinho Azevedo (Republicanos) : 37%

Patrus Ananias (PT): 13%

Alexandre Kalil (PDT): 11%

Mateus Simões (PSD): 4%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Gabriel (MDB): 4%

Professor Túlio Lopes (PCB): 3%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Ben Mendes (Missão): 1%

Henrique Áreas (PCO): 1%

Indira Xavier (UP): 0%

Brancos e nulos: 11%

Indecisos: 10%

As simulações de segundo turno apontaram os seguintes resultados:

Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%

Alexandre Kalil (PDT): 29%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 6%

Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 59%

Patrus Ananias (PT): 24%

Em branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabe: 5%

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, a pesquisa estimulada de 11 de setembro mostrou: