Conselheiro de Cury é dos desaparecidos do helicóptero com cantor Rick
Aeronave está desaparecida em Santa Catarina desde meio-dia de segunda-feira (21/9)
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O empresário Bruno Avelar, conselheiro de campanha à Presidência da República de Augusto Cury (Avante), é um dos desaparecidos com um helicóptero que sumiu e que levava também o cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner, em Santa Catarina, desde a tarde de segunda-feira (21/9).
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O videomaker do artista, Paulo Soares, e o piloto da aeronave, que não teve o nome divulgado, também estão desaparecidos. A aeronave era usada após empréstimo da JTA Empreendimento e Urbanismo, cujo dono é amigo próximo de Bruno e Rick. Segundo a empresa, ainda não há confirmação de acidente e as informações estão sendo apuradas junto aos órgãos competentes.
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Nas redes sociais, Cury publicou um vídeo em que afirma estar preocupado com Bruno. “Eu sou muito amigo do Bruno Avelar, e o helicóptero dele está desaparecido desde o meio-dia. Torcendo por você, Bruno, para que nada tenha acontecido. Você sabe o tanto que eu tenho respeito por você, todo o seu time de influenciadores e o projeto que você desenvolve para estimular o empreendedorismo”, afirmou.
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Na mesma gravação, o candidato pediu orações: “Um forte abraço, e vocês também, orem, rezem, porque a vida é assombrosamente breve para ser vivida”.
Bruno Avelar atua nas áreas de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e estratégias de conexões profissionais. Ele é criador da iniciativa O Poder do Network, que promove encontros e palestras para executivos e lideranças corporativas em diferentes estados do país.
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O helicóptero em que ele estava decolou de Porto Belo e seguia para São Joaquim, mas não chegou ao destino. Operações de buscas usam drones térmicos para tentar localizar a aeronave na região de Urubici, onde o celular de um dos tripulantes emitiu sinal pela última vez. Até a última atualização, a aeronave ainda não havia sido encontrada.