Cury defende que reajuste de 15% no Bolsa Família deveria ser o dobro

O candidato à presidência da República Augusto Cury (Avante) comentou sobre o reajuste de 15,04% no Bolsa Família decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda de campanha na Vila Leopoldina, em São Paulo, neste sábado (19/9). Na visão do candidato, o aumento deveria ter sido "de 30% ou mais".

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O anúncio prevê que o patamar mínimo, que era mantido em R$ 600 desde o final do governo de Jair Bolsonaro, em 2022, chegará a R$ 691. A argumentação do governo é que se trata de um reajuste pela inflação na atual formatação do programa, em vigor desde 2023.

Para o candidato do Avante, o aumento deveria ser maior "diante do impacto do custo de vida sobre as famílias de menor renda". Ele também propôs a manutenção temporária do benefício para pessoas que consigam emprego com carteira assinada ou se formalizem como microempreendedores individuais. A ideia, segundo Cury, é criar um período de transição para que os beneficiários do programa possam entrar no mercado formal sem perder imediatamente a renda do auxílio.

A medida foi criticada pelo também candidato Flávio Bolsonaro (PL), que considerou que o presidente da República aumentou o valor do Bolsa Família em um "ato de desespero" para tentar obter votos. Na visão dele, Lula "só pensa nele" e tenta "comprar o voto dos mais pobres".

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Mesmo o anúncio tendo ocorrido a menos de três semanas das eleições, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o reajuste não fere a lei eleitoral. No entendimento do ministro Gilmar Mendes, a medida não cria benefício adicional e nem amplia o número de beneficiários, além de ser equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.