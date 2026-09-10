Cury diz que não apoia Lula no 2° turno e impõe explicações a Flávio

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) afirmou, nesta quinta (10/9), que não apoiará Luiz Inácio Lula da Silva (PT) num eventual segundo turno, "em hipótese alguma". O escritor também impôs condições para declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL). Apesar das declarações sobre uma disputa entre petista e bolsonaristas no segundo turno, Cury diz que acredita que estará no pleito.

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Cury disse ainda que sua candidatura é o "pesadelo" de Lula, já que, segundo o candidato, ele não tem histórico de corrupção. "Eu não vou apoiar o Lula, claramente, no segundo turno, e eu creio que eu vou estar no segundo turno fortemente com o meu time. O pesadelo do Lula, com muito respeito, é a minha candidatura, porque eu não tenho história de corrupção", declarou.

Em seguida, o psiquiatra fez críticas aos índices de educação nos governos lulistas, e disse que o presidente não conseguirá resolver problemas como os que foram apontados por ele, num eventual quarto mandato.

"Tem vários números que eu estudo profundamente ao longo de décadas que, desde 2003, quando ele assumiu a Presidência, não foram resolvidos. Olha a situação do aprendizado de matemática e de ciências. Mais de 90% dos jovens saem do ensino médio sem aprender matemática, consequentemente isso afeta o raciocínio lógico. Sem aprender línguas, isso afeta a consciência crítica e a autonomia. Como ele vai resolver no quarto mandado? Não dá para apoiar o Lula", apontou o candidato.

Perguntado sobre neutralidade, o candidato do Avante recusou a ideia. Sobre um possível apoio a Flávio Bolsonaro, Cury disse que a possibilidade passa por explicações do "filho 01" de Bolsonaro sobre corrupção e os altos valores para a realização do filme sobre o pai, "Dark Horse".

"Não ficaria neutro. Mas em relação ao Flávio, ele tem que provar que não tem corrupção. Ele tem que provar para onde foi o dinheiro do “Dark Horse”. Tem um longa-metragem meu sendo rodado agora com quase um décimo do valor do filme do pai dele, para ter uma ideia", afirmou o candidato.

Em seguida, o escritor ainda disse que, se Flávio quiser seu apoio, precisa garantir que vai utilizar o plano de governo feito por Cury e o Avante.

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"Ele tem que pegar o meu plano de governo, ir no cartório e assinar, que vai executá-lo. Se ele fizer isso, as pessoas que me seguem estão liberadas a votar nele", disse o psiquiatra.