Crise no STF: Moraes cancela pronunciamento

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou o pronunciamento que faria na manhã desta quinta-feira (10/9), no plenário da Primeira Turma da Corte. A manifestação havia sido anunciada pouco antes, sem que o tema fosse divulgado, em meio à crise no tribunal envolvendo as investigações sobre o Banco Master e as citações ao magistrado em conversas identificadas pela Polícia Federal (PF).

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O gabinete de Moraes havia informado apenas o horário do pronunciamento, que seria transmitido ao vivo pela TV Justiça. Pouco tempo depois, comunicou o cancelamento e afirmou que a manifestação será “remarcada em data oportuna”.

Nos bastidores do Supremo, a expectativa era de que Moraes defendesse a condução do inquérito das fake news e fizesse considerações sobre as investigações realizadas no âmbito do procedimento. O pronunciamento havia sido convocado um dia depois de o presidente do STF, Edson Fachin, tomar uma série de decisões relacionadas à crise na Corte. Entre as medidas, Fachin retirou de Moraes a condução de procedimentos ligados ao inquérito das fake news e concentrou a análise dos casos na Presidência do tribunal.

Moraes conduzia o inquérito desde 2019, quando foi escolhido pelo então presidente do Supremo Dias Toffoli. Com a mudança, Fachin passou a ser responsável pelos próximos passos dos procedimentos. A crise se intensificou após a divulgação de um relatório da PF com mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O material contém comunicações enviadas a Moraes e provocou divergências dentro do Supremo sobre a condução das apurações.

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Nos últimos dias, decisões tomadas por Moraes, André Mendonça e Flávio Dino, além de manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal, ampliaram a tensão em torno das investigações. Na próxima terça-feira (15/9), o STF realizará uma sessão extraordinária para analisar um pedido de Mendonça para que seja autorizada a investigação das citações a Moraes no caso envolvendo o Banco Master.

