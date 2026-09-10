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CRISE INSTITUCIONAL

Moraes fará pronunciamento no STF em meio à crise com Mendonça e Master

Ministro falará no plenário da Primeira Turma nesta quinta-feira (10/9); teor da declaração não foi informado pela Corte

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
10/09/2026 08:24

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Vorcaro e Moraes: entenda os procedimentos legais de relatórios da PF
Segundo comunicado da equipe de comunicação do STF, a declaração será transmitida ao vivo pela TV Justiça crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fará um pronunciamento nesta quinta-feira (10/9), no plenário da Primeira Turma da Corte.

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O assunto da declaração não foi informado pelo Tribunal, mas a manifestação ocorre em meio à crise envolvendo o esquema do Banco Master e às citações ao magistrado em conversas identificadas pela Polícia Federal.

Segundo comunicado da equipe de comunicação do STF, a declaração será transmitida ao vivo pela TV Justiça.

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O pronunciamento ocorre um dia depois de Moraes ter sido afastado da relatoria do inquérito das fake news pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. O ministro conduzia o caso desde 2019, quando foi escolhido pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli.

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Com a mudança, a relatoria passou para Fachin, que decidirá os próximos passos do inquérito, inclusive sobre eventual análise pelo plenário do Supremo. Na próxima terça-feira (15/9), o STF também realizará uma sessão extraordinária para analisar um pedido do ministro André Mendonça para que seja autorizada a investigação das citações a Moraes no caso envolvendo o Banco Master.

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