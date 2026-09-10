Dark Horse: quais crimes são investigados pela PF?

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A investigação sobre o suposto desvio de recursos de emendas parlamentares destinados a uma entidade ligada à produção de “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apura cinco tipos de crimes. Segundo a Polícia Federal (PF), são investigadas suspeitas de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

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A PF, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (10/9) a Operação Make Up, que cumpre 49 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. Entre os alvos estão a produtora Karina Gama e o deputado federal Mario Frias (PL-SP). A investigação está sob relatoria do ministro Flávio Dino, do STF.

O caso apura o suposto desvio de cerca de R$ 2 milhões em emendas parlamentares destinadas a uma organização da sociedade civil ligada à produção do filme. Segundo a PF, os recursos foram repassados por meio de termo de fomento.

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A suspeita é de que agentes públicos e privados tenham direcionado parte dos valores para empresas subcontratadas irregularmente, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços. As tentativas de dissimular os supostos desvios teriam continuado até julho deste ano.

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