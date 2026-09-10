As reações na campanha de Flávio Bolsonaro à operação da PF que mira ‘Dark Horse’

Aliados evitam comentar se Flávio Bolsonaro deve ou não largar a mão de Mario Frias.

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O deputado do PL do Rio de Janeiro foi alvo, nesta quinta-feira, 10, de uma operação da Polícia Federal, autorizada por Flávio Dino, que mira repasses para o filme “Dark Horse”.

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Entre integrantes da campanha, a reação é no sentido de sustentar que se trata de uma “operação eleitoral anunciada” e que a produção do filme sobre Jair Bolsonaro não tem qualquer conexão com a campanha de Flávio.