PF apreende sete armas em operação que tem Mario Frias entre alvos
Armamento foi localizado em endereço que não pertence ao deputado. PF vai apurar possível posse ilegal de arma de fogo
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A Polícia Federal (PF) apreendeu sete armas de fogo nesta quinta-feira (10/9) durante a operação que investiga suspeitas de desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares e tem entre os alvos o deputado federal Mario Frias (PL) e organizações ligadas à produtora de “Dark Horse”, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
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Segundo informações obtidas pelo g1, as armas estão registradas em nome de Frias, mas foram encontradas em um endereço que não pertence ao parlamentar. A circunstância será apurada pela PF, que vai investigar uma possível ocorrência de posse ilegal de arma de fogo.
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A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e apura o repasse de R$ 2 milhões em recursos públicos destinados por Frias a organizações ligadas à proprietária da produtora responsável por “Dark Horse”.
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Entre os alvos da investigação estão duas organizações não governamentais comandadas pela empresária responsável pela produtora do filme. A apuração busca esclarecer se houve desvio de recursos de emendas parlamentares e eventuais irregularidades na destinação do dinheiro público.