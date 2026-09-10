PF apreende sete armas em operação que tem Mario Frias entre alvos

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A Polícia Federal (PF) apreendeu sete armas de fogo nesta quinta-feira (10/9) durante a operação que investiga suspeitas de desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares e tem entre os alvos o deputado federal Mario Frias (PL) e organizações ligadas à produtora de “Dark Horse”, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Segundo informações obtidas pelo g1, as armas estão registradas em nome de Frias, mas foram encontradas em um endereço que não pertence ao parlamentar. A circunstância será apurada pela PF, que vai investigar uma possível ocorrência de posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e apura o repasse de R$ 2 milhões em recursos públicos destinados por Frias a organizações ligadas à proprietária da produtora responsável por “Dark Horse”.

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Entre os alvos da investigação estão duas organizações não governamentais comandadas pela empresária responsável pela produtora do filme. A apuração busca esclarecer se houve desvio de recursos de emendas parlamentares e eventuais irregularidades na destinação do dinheiro público.

