Quem é Mario Frias? De galã de 'Malhação' a alvo da PF por 'Dark horse'

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) tornou-se alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quinta-feira. Agentes investigam o financiamento do filme "Dark horse", uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração se concentra no suposto desvio de emendas parlamentares para a produção da obra cinematográfica.

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Além de Frias, a produtora Karina Gama também está entre os alvos da ação. Ao todo, os agentes cumprem 49 mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e miram outras 20 pessoas envolvidas no projeto.

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Antes de assumir o cargo de deputado por São Paulo, Frias participou ativamente do governo de Jair Bolsonaro e se dedicou a escrever o roteiro do filme "Dark horse" agora investigado. Amigo de longa data da família Bolsonaro, o ator e diretor já demonstrava apoio público ao ex-presidente antes mesmo das eleições de 2018.

A proximidade com os filhos de Bolsonaro, que também moravam no Bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, facilitou sua entrada na política. Em maio de 2020, Frias assumiu a secretaria de Cultura, substituindo a atriz Regina Duarte. Em 2022, filiou-se ao Partido Liberal para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, assumindo o mandato em fevereiro de 2023.

Trajetória na TV

A carreira artística de Mario Frias começou muito antes de seu envolvimento com a política. Sua estreia na televisão foi em 1996, no seriado "Caça-talentos", da TV Globo. No entanto, foi a partir de 1999, em "Malhação", que ele ganhou projeção nacional ao interpretar Rodrigo, um dos protagonistas da trama adolescente.

O sucesso foi tanto que o ator se tornou líder no ranking de correspondências da emissora, recebendo em média 800 cartas por semana. Após "Malhação", Frias atuou em outras produções da Globo, como "As filhas da mãe" (2001) e "O quinto dos infernos" (2002). Em "Senhora do destino" (2004), interpretou o deputado corrupto Thomas Jefferson, outro papel de destaque.

Sua carreira também se estendeu a outras emissoras. Na Bandeirantes, participou de "Floribella" (2006), enquanto na Record esteve em "Bela e a feia" (2009) e "A terra prometida" (2016). Ele retornou à Globo para uma participação em "Verão 90", em 2019.

De ator a produtor

A partir de 2010, Frias começou a explorar a carreira de apresentador na RedeTV, no comando do programa "O último passageiro". Anos depois, montou sua própria produtora de conteúdo, acumulando as funções de diretor e produtor executivo. Essa transição refletia um desejo de maior controle sobre seus projetos.

"Prefiro estar mais com o controle da minha carreira nesse sentido, mesmo que eu tenha que ser um eterno empreendedor, e isso foi acontecendo naturalmente. Comecei a fazer produção executiva como ator, produzindo as peças que eu fiz... Eu não gostava das entressafras. Não gostava de ter que ficar ligando para diretor, pedindo papel. Isso nunca foi uma coisa confortável para mim. Sempre preferi meter a cara e tentar novos desafios", afirmou ele em uma entrevista em 2019.

Apesar da vasta experiência na TV, sua trajetória no cinema é limitada. Sites especializados registram apenas um curta-metragem como ator em 2004.

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Mario Frias foi casado com a atriz Nívea Stelmann entre 2003 e 2005, com quem tem um filho. Desde 2008, é casado com a publicitária Juliana Camatti, mãe de sua filha. O hoje deputado também tentou carreira na música, formando as bandas Zero e Mário Frias e os Mangas, ambas dedicadas ao pop-rock.