Nas redes, Mario Frias diz a Dino que prestará esclarecimentos

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) respondeu nesta quinta-feira (21/5) ao ministro Flávio Dino após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou à Câmara dos Deputados a apresentação de esclarecimentos, em até 48 horas, sobre a viagem internacional do parlamentar ao Bahrein e aos Estados Unidos, realizada na semana passada.

Em publicação na rede social X, na manhã desta quinta, Frias afirmou que está em agenda oficial e disse que se colocará à disposição para prestar esclarecimentos ao retornar ao Brasil.

“Prezado Ministro Flávio Dino, soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito. Estou em agenda oficial, com conhecimento do meu presidente Hugo Motta. Chegarei ao Brasil dia 25 de maio, desde já me colocando à disposição de Vossa Excelência, para inclusive um encontro ao vivo, ocasião em que será uma ótima oportunidade para prestar todos os esclarecimentos que desejar”, escreveu.

Prezado Ministro Flávio Dino, soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito. Estou em agenda oficial, com conhecimento do meu presidente Hugo Mota. Chegarei ao Brasil dia 25 de maio, desde ja me colocando a disposição de Vossa Excelencia, para… — MarioFrias (@mfriasoficial) May 21, 2026

A decisão de Dino foi proferida nessa quarta-feira (20/5) e notificou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para apresentar justificativas sobre o deslocamento internacional de Frias. O ministro solicitou informações sobre a situação funcional do deputado, incluindo autorização da missão, duração da viagem, eventuais custos e possíveis pagamentos relacionados ao deslocamento.

A medida ocorre em meio às dificuldades enfrentadas pelo Supremo para localizar o parlamentar. Oficiais de Justiça tentam intimar Frias, sem sucesso, no âmbito de uma investigação relacionada ao envio de emendas parlamentares para entidades ligadas à produção de "Dark Horse" (Azarão, em tradução livre), filme inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo informações encaminhadas à Corte, a viagem ao Bahrein ocorreu entre os dias 12 e 18 de maio, em agenda organizada pela embaixada do país árabe com o objetivo declarado de fortalecer relações bilaterais com o Brasil.

Após o compromisso, Frias seguiu para Dallas, nos Estados Unidos. A Câmara informou que o deputado apresentou pedidos para realizar as viagens sem custos para a Casa Legislativa. Dino conduz um pedido apresentado pela deputada Tabata Amaral para avaliar o caso.

No STF, a apuração preliminar envolve suspeitas de direcionamento de recursos públicos para organizações ligadas à produção do filme "Dark Horse", no qual Frias atua como produtor-executivo.

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Entre os pontos sob análise está o repasse de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil, entidade ligada à produtora audiovisual Go Up Entertainment, responsável pelas gravações do projeto. Na semana passada, Dino abriu uma investigação preliminar sobre transferências de recursos feitas por parlamentares do PL para instituições relacionadas ao filme.

